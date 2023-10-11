Мужчина умер, празднуя победу в волейбольном матче
Волейболист любительской команды скончался в Испании в результате несчастного случая, сообщает El Mundo.
Арнальдо Бенитес, 43‑летний парагваец, скончался после того, как вместе с товарищами отмечал победу в волейбольном матче, сообщает Sportbox.
В полиции очевидцы сообщили, спортсмены несколько раз подбросили пострадавшего в воздух, после чего потеряли равновесие и Бенитес упал на землю, ударившись затылком.
Трое полицейских, выехав на место происшествия, обнаружили мужчину без сознания. Офицер полиции приступил к перевязке раны на голове, а его коллега начал проводить сердечно‑легочную реанимацию. Далее прибыли врачи, которые продолжили реанимационные работы. У мужчины восстановился пульс, в критическом состоянии его перевезли в больницу, где он скончался в воскресенье вечером.
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