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11.10.2023, 12:57

Мужчина умер, празднуя победу в волейбольном матче

 
ФОТО: Pexels.com

Волейболист любительской команды скончался в Испании в результате несчастного случая, сообщает El Mundo.

Арнальдо Бенитес, 43‑летний парагваец, скончался после того, как вместе с товарищами отмечал победу в волейбольном матче, сообщает Sportbox.

В полиции очевидцы сообщили, спортсмены несколько раз подбросили пострадавшего в воздух, после чего потеряли равновесие и Бенитес упал на землю, ударившись затылком.

Трое полицейских, выехав на место происшествия, обнаружили мужчину без сознания. Офицер полиции приступил к перевязке раны на голове, а его коллега начал проводить сердечно‑легочную реанимацию. Далее прибыли врачи, которые продолжили реанимационные работы. У мужчины восстановился пульс, в критическом состоянии его перевезли в больницу, где он скончался в воскресенье вечером.

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