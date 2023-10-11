Костомаров продал свой мотоцикл ради покупки протеза

„Это дорогостоящие игрушки. Я продал японский мотоцикл Yamaha ради этой чудо-техники, спортбайк стоит моей руки“, — цитирует Костомарова "РИА Новости".



При этом фигурист выразил благодарность за предоставленную государством возможность компенсировать дорогостоящие протезы и сказал, что получить часть затраченных средств удастся в течение месяца-двух, сообщает РБК.



Супруга Костомарова Оксана Домнина добавила, что процесс оформления компенсаций сложный, поскольку им пришлось столкнуться с этим впервые.



Костомаров 10 января попал в "Коммунарку" с тотальным вирусно-бактериальным поражением легких. Длительное подключение к аппарату ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации; используется при развитии острой тяжелой дыхательной недостаточности) помогло спасти спортсмену жизнь, но привело к нарушению кровообращения, вызвавшему проблемы с сосудами пальцев рук и ног.



Он перенес несколько ампутаций на руках и ногах. Выписали из больницы его только в начале июля. В начале октября фигурист показал, как пишет ручкой с помощью протеза руки.



Роман Костомаров завоевал золото Олимпиады в Турине в танцах на льду в дуэте с Татьяной Навкой. В их активе также две победы на чемпионатах мира и три — на чемпионатах Европы.