Олимпийская чемпионка по биатлону решила возобновить карьеру в 39 лет

В январе 2024 года она собирается выступить на чемпионате Европы, который пройдет в словацком Осрблье.



"Это было совсем непростое решение. Но в последние несколько лет я чувствовала себя скорее спарринг-партнером для молодых спортсменов, а не их тренером. Я держала себя в хорошей форме, чтобы молодые биатлонисты могли следовать за мной, и в голове появлялась мысль: "Смогу ли я снова подготовить свое тело и разум к возобновлению карьеры?". Да, у меня было несколько успешных возвращений в биатлон, я выиграла несколько медалей, но на сей раз это будет действительно сложно и необычно", — рассказала Кузьмина.



Кузьмина сменила спортивное гражданство с российского на словацкое и выступала за Словакию с декабря 2008 года. Карьеру она завершила после сезона 2018/19. Биатлонистка дважды возвращалась в биатлон после рождения детей.



Кузьмина — сестра бывшего биатлониста сборной России, олимпийского чемпиона Сочи Антона Шипулина. В составе сборной Словакии она стала трехкратной чемпионкой Олимпийских игр (дважды в спринте и один раз в масс-старте), также в ее активе три серебряные награды Игр, золото, серебро и бронза на чемпионатах мира. В сезоне 2017/18 Кузьмина стала второй в общем зачете Кубка мира, в сезоне 2018/19 — третьей.



