Футболист сборной Эстонии об игре за швейцарский клуб: тренер более чем доволен мной

20-летний защитник Максим Паскочи, выступавший в Англии за молодёжную команду “Тоттенхэма“, получил свой первый профессиональный контракт на взрослом уровне от швейцарского клуба “Грассхоппер“ (Цюрих).

„Я был поражен тем, как хорошо они меня приняли, и я говорю не только о городе. Цюрих — фантастический, но команда так хорошо приняла меня, все ребята такие хорошие, и тренер тоже мне помог“, — сказал игрок сборной Эстонии в интервью ERR.

Паскочи провел первые минуты в составе нового клуба, выйдя на замену в трёх матчах. Юный футболист терпеливо ждет своего шанса и надеется закрепиться в основном составе команды уже в этом сезоне.

„Конечно, мы все хотим играть в основном составе. Я разговаривал с тренером, и он сказал, что более чем доволен тем, как я тренируюсь. Надеюсь, если я буду продолжать в том же духе, то игры в основном составе придут“, — сказал Паскочи.

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