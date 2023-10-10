ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (594-й день) | РФ не смогла вернуться в Совет ООН по правам человека. Российская армия пошла в атаку в районе Авдеевки

МВФ прогнозирует, что ВВП Украины в следующем году будет расти до 3,2%, что свидетельствует об ожиданиях дальнейшей стабильности национальной экономики в условиях продолжения активных боевых действий.

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает роста ВВП Украины по итогам 2023 года на уровне 2%, что значительно отличается от апрельского прогноза Фонда на этот год, который имел отрицательную динамику на уровне минус 3 процента для охваченной войной страны. Об этом говорится в последнем выпуске “Обзора мировой экономики“ (WEO), представленном во вторник в Марракеше главным экономистом МВФ Пьером-Оливье Горинчасом, передает собственный корреспондент агентства “Укринформ“.

Она добавила, что за первые восемь месяцев 2023 года гуманитарную помощь в Украине получили около 8,3 миллиона человек. К концу года в ООН рассчитывают увеличить это число до 11,1 миллиона человек.

По данным Офиса Верховного комиссара ООН по правам человека, по состоянию на 8 октября по всей Украине было зарегистрировано 27 768 погибших и раненых в результате войны , среди которых 560 погибших детей. Об этом заявила заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Джойс Мсуйя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.

Занимающие проукраинские позиции сенаторы от обеих крупнейших партий США намерены в течение ближайших недель как можно быстрее принять годовой пакет помощи для Украины, значительно превышающий сумму помощи, о которой просил президент Джо Байден . Об этом пишет The Wall Street Journal. По данным издания, если Байден говорил о 24 млрд долларов дополнительной помощи Киеву, то сенаторы, в частности республиканец Линдсей Грэм и демократ Ричард Блюменталь, хотят, чтобы размер годового пакета помощи составил от 50 до 100 млрд долларов.

Российские войска в ночь на 10 октября запустили по Украине 36 ударных беспилотников , сообщило командование Воздушных сил ВСУ. 27 дронов удалось сбить над Николаевской, Одесской и Херсонской областями. В Одесской области беспилотники повредили объекты логистической инфраструктуры, сообщил глава региона Олег Кипер.

Министерство обороны Германии объявило о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи в объеме более одного миллиарда евро, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

На южном фланге Бахмута ВСУ продолжают освобождать оккупированные территории Украины. В частности, сегодня подразделения украинской авиации нанесли несколько ударов по скоплению личного состава ВС РФ. Об этом в эфире телемарафона “Единые новости“ сообщил начальник пресс-службы восточной группировки войск Илья Евлаш. “За сутки там ликвидировано 165 оккупантов“, - добавил он.

Комментируя ситуацию на Лимано-Купянском направлении, начальник пресс-службы отметил, что 8 октября там наблюдалось затишье из-за дождей в Луганской и Донецкой областях, что препятствовало противнику интенсивно использовать тяжелую технику. В то же время накануне враг 20 раз применил авиацию. Евлаш добавил, что на Лимано-Купянском направлении войска РФ совершили более 600 обстрелов, применили танки, гранатометы, минометы, реактивную и ствольную артиллерию. “Нам удалось ликвидировать 139 врагов и еще уничтожить 13 образцов вооружения и военной техники“, - сказал он.

По словам Евлаша, сейчас противник пытается сосредоточить основные усилия вблизи Синьковки и Ивановки в Харьковской области и Макеевки в Луганской.

Турция, Румыния и Болгария планируют объединить силы для обезвреживания мин, которые находятся в Черное море вследствие войны России против Украины, сообщает Bloomberg. Эти три страны-члены НАТО провели закрытые переговоры и все еще дорабатывают детали, но могут создать такое подразделение уже в следующем месяце, по сообщению двух анонимных чиновников, приближенных к процессу переговоров.