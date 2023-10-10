ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (594-й день) | РФ не смогла вернуться в Совет ООН по правам человека. Российская армия пошла в атаку в районе Авдеевки
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Российские войска в ночь на 10 октября запустили по Украине 36 ударных беспилотников, сообщило командование Воздушных сил ВСУ. 27 дронов удалось сбить над Николаевской, Одесской и Херсонской областями. В Одесской области беспилотники повредили объекты логистической инфраструктуры, сообщил глава региона Олег Кипер.
Занимающие проукраинские позиции сенаторы от обеих крупнейших партий США намерены в течение ближайших недель как можно быстрее принять годовой пакет помощи для Украины, значительно превышающий сумму помощи, о которой просил президент Джо Байден. Об этом пишет The Wall Street Journal. По данным издания, если Байден говорил о 24 млрд долларов дополнительной помощи Киеву, то сенаторы, в частности республиканец Линдсей Грэм и демократ Ричард Блюменталь, хотят, чтобы размер годового пакета помощи составил от 50 до 100 млрд долларов.
По данным Офиса Верховного комиссара ООН по правам человека, по состоянию на 8 октября по всей Украине было зарегистрировано 27 768 погибших и раненых в результате войны, среди которых 560 погибших детей. Об этом заявила заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Джойс Мсуйя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.
Она добавила, что за первые восемь месяцев 2023 года гуманитарную помощь в Украине получили около 8,3 миллиона человек. К концу года в ООН рассчитывают увеличить это число до 11,1 миллиона человек.
Международный валютный фонд (МВФ) ожидает роста ВВП Украины по итогам 2023 года на уровне 2%, что значительно отличается от апрельского прогноза Фонда на этот год, который имел отрицательную динамику на уровне минус 3 процента для охваченной войной страны. Об этом говорится в последнем выпуске “Обзора мировой экономики“ (WEO), представленном во вторник в Марракеше главным экономистом МВФ Пьером-Оливье Горинчасом, передает собственный корреспондент агентства “Укринформ“.
МВФ прогнозирует, что ВВП Украины в следующем году будет расти до 3,2%, что свидетельствует об ожиданиях дальнейшей стабильности национальной экономики в условиях продолжения активных боевых действий.
Министерство обороны Германии объявило о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи в объеме более одного миллиарда евро, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
На южном фланге Бахмута ВСУ продолжают освобождать оккупированные территории Украины. В частности, сегодня подразделения украинской авиации нанесли несколько ударов по скоплению личного состава ВС РФ. Об этом в эфире телемарафона “Единые новости“ сообщил начальник пресс-службы восточной группировки войск Илья Евлаш. “За сутки там ликвидировано 165 оккупантов“, - добавил он.
Комментируя ситуацию на Лимано-Купянском направлении, начальник пресс-службы отметил, что 8 октября там наблюдалось затишье из-за дождей в Луганской и Донецкой областях, что препятствовало противнику интенсивно использовать тяжелую технику. В то же время накануне враг 20 раз применил авиацию. Евлаш добавил, что на Лимано-Купянском направлении войска РФ совершили более 600 обстрелов, применили танки, гранатометы, минометы, реактивную и ствольную артиллерию. “Нам удалось ликвидировать 139 врагов и еще уничтожить 13 образцов вооружения и военной техники“, - сказал он.
По словам Евлаша, сейчас противник пытается сосредоточить основные усилия вблизи Синьковки и Ивановки в Харьковской области и Макеевки в Луганской.
Турция, Румыния и Болгария планируют объединить силы для обезвреживания мин, которые находятся в Черное море вследствие войны России против Украины, сообщает Bloomberg. Эти три страны-члены НАТО провели закрытые переговоры и все еще дорабатывают детали, но могут создать такое подразделение уже в следующем месяце, по сообщению двух анонимных чиновников, приближенных к процессу переговоров.
Генеральная Ассамблея ООН не одобрила кандидатуру России на выборах в состав Совета ООН по правам человека, из которого Москву исключили после начала широкомасштабного вторжения в Украину. В ходе тайного голосования во вторник Россия набрала меньше голосов, чем Болгария и Албания. За РФ проголосовали 83 из 193 стран, за Болгарию – 160 и за Албанию – 123 страны. Таким образом Болгария и Албания займут в Совете два освободившихся места, зарезервированных для стран Восточной Европы. В Совете ООН по правам человека состоят 47 стран.
В течение дня украинские военные блогеры писали о «сложной ситуации“ и мощных атаках пехоты и бронетехники противника в районе Авдеевки (Донецкая область). Вечером во вторник некоторые российские военные телеграм-каналы объявили, что их атакующим частям удалось продвинуться, в частности, до села Бердычи на северо-западе от Авдеевки. Достоверной информации о положении в этом районе пока нет, после 19 часов часов ничего не сообщают и российские z-блогеры.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при обстреле села Поповка Краснояружского района погибли двое местных жителей. Гладков написал, что выпущенный украинскими военными снаряд разрушил частный жилой дом, в результате чего мужчина погиб на месте, а его супруга получила тяжелые осколочные ранения. „Пожилая женщина с тяжелыми осколочными ранениями умерла в машине скорой помощи“, — написал после этого губернатор.
10 октября российские войска обстреляли Краснопольскую общину Сумской области, сообщила изданию «Суспiльне“ секретарь местного поселкового совета Ирина Юхта. В результате смертельные ранения получила 13-летняя девочка, раненая умерла в машине скорой помощи по дороге в больницу в Сумах.
Владимир Зеленский сообщил, что скоро будет запущен зерновой коридор из Украины через Молдову и Румынию. „И это образец того, как многое мы можем сделать вместе. Что будет иметь большое, высокое значение не только для нас, но и для Европы и мира в целом“, — сказал Зеленский на пресс-конференции в Румынии. Президент Украины не уточнил, когда будет запущен зерновой коридор.
Россия в июле вышла из зерновой сделки, заявив, что часть договоренностей, касающихся российских требований, не выполнена. После этого Минобороны РФ фактически назвало военными целями все суда, следующие по Черному морю в порты Украины.
Вечерняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:
В течение суток произошло 75 боевых столкновений;
Российские войска нанесли два ракетных удара и 62 авиационных удара, а также совершили более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам;
На купянском направлении украинские силы отразили 16 атак в районе Синьковки и пять атак в районе Ивановки Харьковской области;
ВСУ отразили атаки российских войск на бахмутском направлении в районах населенных пунктов Часов Яр, Клещиевка и Андреевка Донецкой области;
На авдеевском направлении российская армия силами трех батальонов при поддержке танков активизировала наступательные действия в районах Авдеевки, Тоненького, Керамик и Первомайского Донецкой области. ВСУ отразили все атаки и не допустили потерь рубежей и позиций;
ВСУ продолжают наступательную операцию на мелитопольском направлении, а также наступательные (штурмовые) действия на бахмутском направлении;
За сутки украинские войска нанесли 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники армии РФ, а также пять ударов — по зенитно-ракетным комплексам. ВСУ уничтожили российский истребитель Су-25.
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