Война Израиля с ХАМАС: в кибуце Кфар-Аза боевики убивали целые семьи, некоторые погибшие обезглавлены

Генерал-майор ЦАХАЛ Итай Верув, которого цитирует агентство Reuters, назвал нападение в Кфар-Азе "резней“.

„Вы видите младенцев, матерей, отцов в их спальнях, в комнатах безопасности, и то, как их убивает террорист, — сказал генерал. — Это не война, это не поле битвы. Это резня“.

На месте нападения были также обнаружены тела боевиков ХАМАС.

До сегодняшнего утра бои в кибуце еще продолжались, поэтому израильские военные только сейчас приступили к сбору тел убитых жителей.

Первой линией обороны Кфар-Азы были его жители с военным опытом, которые патрулировали кибуц по периметру. Как рассказывает находящийся там обозреватель Би-би-си по Ближнему Востоку Джереми Боуэн, они были убиты боевиками ХАМАС, после чего нападавшие ворвались в кибуц, сжигая дома и убивая целые семьи.

Израильский офицер сообщил Джереми Боуэну, что некоторые из погибших были обезглавлены.

Жители Кибуца были готовы к периодическим ракетным обстрелам с тех пор, как ХАМАС в 2007 году захватил контроль над Газой, отмечает наш корреспондент. Во всех домах были укрепленные комнаты безопасности, бетонные укрытия можно было легко найти и вблизи любых открытых площадок и лужаек кибуца.

Но никто не ожидал, что ХАМАС сможет прорвать оборону Израиля и убить так много людей.

„Ужас и ярость израильтян смешиваются с непониманием, почему государство и армия не выполнили свой фундаментальный долг по защите своих граждан“, — отмечает Джереми Боуэн.

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