Норвежская сейсмостанция зафиксировала возможный взрыв возле газопровода в Финском заливе

„Вероятно, это был взрыв“, - отмечает на своем сайте Norsar.

„Мы зафиксировали, что в ночь на 8 октября там была небольшая вибрация“, - сказал представитель Norsar Арве Мьелва.

Эта небольшая вибрация была обнаружена станцией Norsar, расположенной в Финляндии, сообщает Yle.

Norsar зафиксировал возможный взрыв в 01:20 8 октября 2023 года.

По оценке Norsar, возможный взрыв был слабее, чем взрывы на “Северном потоке“ в сентябре 2022 года.

Дальнейший анализ данных продолжается.

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