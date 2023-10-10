Норвежская сейсмостанция зафиксировала возможный взрыв возле газопровода в Финском заливе(9)
Норвежский институт сейсмических наблюдений Norsar сообщил, что зафиксировал возможный взрыв как раз в ночь на воскресенье, когда был поврежден соединяющий Эстонию и Финляндию газопровод Balticconnector, пишет rus.err.
„Вероятно, это был взрыв“, - отмечает на своем сайте Norsar.
„Мы зафиксировали, что в ночь на 8 октября там была небольшая вибрация“, - сказал представитель Norsar Арве Мьелва.
Эта небольшая вибрация была обнаружена станцией Norsar, расположенной в Финляндии, сообщает Yle.
Norsar зафиксировал возможный взрыв в 01:20 8 октября 2023 года.
По оценке Norsar, возможный взрыв был слабее, чем взрывы на “Северном потоке“ в сентябре 2022 года.
Дальнейший анализ данных продолжается.
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