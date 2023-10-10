Латвия обещает Эстонии и Финляндии помощь в связи с повреждением газопровода Balticconnector

При этом Силиня акцентировала внимание на том, что Инчукалнское подземное хранилище газа заполнено почти целиком - в объеме 21,5 тераватт-часов - и готово обеспечить безопасность поставок в Балтийском регионе, передает латвийский "Дельфи".

Газопровод Balticconnector протяженностью 77 километров, пролегающий по дну Финского залива и соединяющий финский город Инкоо с эстонским Палдиски, был перекрыт рано утром в воскресенье в связи с резким падением давления в системе.

Как заявил президент Финляндии Саули Ниинисте, «скорее всего повреждения газопровода и кабеля связи стали результатом внешнего воздействия“, а премьер-министр страны Петтери Орпо подчеркнул, что хотя авария вызывает тревогу, энергетические запасы Финляндии от этого не пострадают.

В ходе пресс-конференции Орпо также подчеркнул, что еще слишком рано делать выводы о том, кто или что могло вызвать аварию. Финское полиция заявила, что ведет расследование.

Эстонская сторона также заявила, что авария на газопроводе не отразилась на энергетической безопасности страны.

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