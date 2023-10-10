Посольство Израиля в США: число погибших израильтян в ходе нападения ХАМАС превысило 1000 человек

Представители правительства Израиля последний на настоящий момент раз говорили, что погибших более 900 человек, 2,4 тысячи жителей получили ранения.

Палестинские источники днем 10 октября объявили, что в секторе Газа погибли 770 человек, около 4000 жителей получили ранения.

Боевики ХАМАС напали на Израиль 7 октября. Они нанесли ракетные удары и прорвались в приграничные районы на юге Израиля, убивая людей и захватывая заложников. Армия обороны Израиля в ответ начала наносить массированные удары по сектору Газа, находящемуся под контролем ХАМАС, напоминает "Медуза".

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