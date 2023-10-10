Футболистка получила неожиданное предложение в ночном клубе:100 000 евро за ночь

Швейцарский журнал Blick пишет, что Леманн во время отпуска в Майами было отправлено странное сообщение с предложением провести совместную ночь за деньги.

По словам Леманн, предложение она получила на свой телефон после того, как пришла в ночной клуб с друзьями. Вскоре такое же сообщение вечером того же дня получил сопровождавший девушку охранник, сообщает Iltalehti.

По словам 24-летней Леманн, человек, от которого приходили сообщения, предлагал ей 100 000 швейцарских франков за одну ночь.

Ширин Дэвид, ведущая подкаста Dir Tea Talki, была удивлена услышанным. “Это не может быть правдой! И всего 100 000 франков?“ задалась вопросом Ширин.

Разумеется, ведущая также интересовалась тем, кто же автор этого предложения. „Я не могу этого сказать. Но он очень, очень известная личность“, — ответила футболистка сборной Швейцарии, выступающая за „Астон Виллу“.

Леманн также очень популярна в социальных сетях. Например, в Instagram у нее более 15,5 млн подписчиков.