Профсоюзы и работодатели договорились о повышении минимальной зарплаты

Председатель Центрального союза профсоюзов Яан-Хендрик Тоомель доволен соглашением. “Результат, рожденный за столом переговоров, - 820 евро брутто в месяц - поможет сгладить вызванное инфляцией снижение покупательной способности минимальной заработной платы и улучшить экономическое положение многих семей“, - цитирует Тоомеля rus.err.

В результате соглашения минимальная зарплата увеличится на 13% и составит 42% от прогнозируемой Банком Эстонии в 2024 году средней зарплаты.

Исполнительный директор Центрального союза работодателей Эстонии Арто Аас заявил, что соглашение учитывает как заключенный весной договор о принципах повышения минимальной зарплаты, так и реальную ситуацию и перспективы бизнеса.

Долгосрочная цель профсоюзов и работодателей - достичь к 2027 году минимальной заработной платы в размере половины средней заработной платы.

Минимальная заработная плата - это самая низкая заработная плата, которую работодатель может платить лицу, работающему полный рабочий день в Эстонии.

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