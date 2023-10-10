Наибольший рост запросов на убежище в ЕС наблюдается в Эстонии и Латвии

Наибольший рост запросов наблюдается в Латвии (на 168%) и Эстонии (на 119%) — это объясняется увеличением нелегальной миграции из Беларуси вследствие войны в Украине.

В 2022 году граждане Беларуси подали 5051 обращение о предоставлении убежища в странах ЕС. Из общего числа рассмотренных заявок 3501 обращение удовлетворили, предоставив заявителям дополнительную защиту, а 423 белоруса получили статус беженца. Только 512 заявителям было отказано в убежище.

Количество запросов на убежище в Германии выросло на 74% в сравнении с 2022 годом. Чаще всего его просили граждане Сирии (27%), Афганистана (17%) и Турции (16%).

Зафиксировано падение числа запросов на предоставление убежища в Дании (-56%), на Мальте (-54%) и Кипре (-52%). Меньше всего заявок на убежище за девять месяцев 2023 года подали в Венгрии — за предоставлением этого статуса обратились всего 26 человек.

За три месяца с начала 2023 года 2381 россиянин подал заявление на предоставление убежища в Германии. При этом доля мужчин, обратившихся за убежищем, выросла с 59% до 64%, причем повышение числа обращений было зафиксировано в группе молодых мужчин от 19 до 30 лет.

Всего с января по сентябрь 2023 года убежища в странах ЕС, а также в Норвегии и Швейцарии уже попросили 801 459 человек. Ранее похожий показатель фиксировался в 2016 году, когда было подано 1,23 миллиона заявок на предоставление убежища, пишет "Спектр".

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