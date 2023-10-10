УЕФА объявил хозяев чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов
Англия, Уэльс, Шотландия, Северная Ирландия и Ирландия совместно примут чемпионат Европы по футболу 2028 года. Турнир 2032 года пройдет в Италии и Турции.
Такое решение было принято на заседании исполнительного комитета УЕФА в Ньоне.
Матчи турнира 2028 года пройдут в Белфасте, Бирмингеме, Кардиффе, Дублине, Глазго, Ливерпуле, Лондоне, Манчестере и Ньюкасле. В заявки Италии и Турции было 20 потенциальных стадионов, десять из которых будут выбраны (по пять от каждой страны) к октябрю 2026 года.
На турниры 2028 и 2032 годов также претендовала Россия, однако в мае прошлого года УЕФА ее заявки исключил как не соответствующие регламенту о подаче заявок на финалы и финальные стадии турниров УЕФА.
Турция, пытавшаяся получить Евро 2028 или 2032 года, в июле объединилась с Италией ради турнира 2032 года. В итоге на чемпионаты Европы 2028-го или 2032-го осталось только по одной заявке.
Ранее чемпионаты Европы трижды проводились в двух странах: в 2000 году в Бельгии и Нидерландах, в 2008-м — в Австрии и Швейцарии, в 2012-м — в Польше и на Украине. Италия дважды в истории проводила чемпионат Европы — в 1968 и 1980 годах.
Следующий чемпионат Европы пройдет в 2024 году в Германии.
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