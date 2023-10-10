Внезапно! УЕФА отменил решение о допуске юниорских сборных России
Исполком УЕФА отменил решение допустить до международных турниров юниорские сборные России (игроки до 17 лет). Об этом в соцсети X (бывший Twitter) сообщил журналист Sky News Роб Харрис.
Такое решение было принято на заседании исполкома организации в Ньюне, сообщает РБК.
В УЕФА заявили, что "технического решения, позволяющего российским командам играть, найти не удалось".
26 сентября исполком УЕФА постановил, что российские юниорские сборные (до 17 лет включительно) будут допущены к международным соревнованиям в течение текущего сезона. Исполком попросил руководство УЕФА найти техническое решение, позволяющее восстановить российские сборные, даже если жеребьевка турнира уже проведена.
Решение УЕФА допустить россиян до соревнований вызвало критику в нескольких странах. Девять федераций (Англии, Украины, Польши, Латвии, Литвы, Швеции, Дании, Норвегии и Румынии) из 55 заявили, что будут бойкотировать матчи с российскими командами.
Вице‑президент УЕФА Карл‑Эрик Нильссон, голосовавший за возвращение россиян, 6 октября покинул пост главы Шведской национальной спортивной конфедерации.
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