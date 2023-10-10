20 самых дорогих составов мира. "ПСЖ" – третий, "Ливерпуль" ниже "МЮ"
Летом 2023-го "Арсенал" был одной из самых тратящих команд (6 место в мире) – Артета вложил в новых игроков 234 млн евро.
Трансферы Хавертца, Райса, Тимбера и аренда (с последующим выкупом) Райа отразились на стоимости состава на Transfermarkt. Летняя закупка подбросила "Арсенал" почти на самый верх и сделала вторым в мире. А вот кто еще есть в топ-20.
• В топ-20 сразу 9 клубов из АПЛ. Абсолютная доминация. От Франции – только "ПСЖ". Оставшиеся 10 мест делят Ла Лига (3 клуба), Серия А (4 клуба) и Бундеслига (3 клуба).
• Обратили внимание на огромный разрыв между первой девяткой и остальными? Сразу после "Барсы" идет "Тоттенхэм", состав которого на 125 млн евро дешевле. • "Ювентус" сильно деградировал за последние 5 лет. В сезоне-2018/19 состав "Юве" оценивался в 871 млн евро. Теперь – в 2 раза дешевле.
Источник - Sports.ru
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