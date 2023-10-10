10.10.2023, 14:22
"Большая война в интересах России, потому что она надолго свяжет руки США". Военный эксперт о возможных сценариях арабо-израильского конфликта
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„Потребуется несколько недель, чтобы захватить сектор Газа, и еще несколько недель, чтобы его зачистить“, — рассказал Delfi израильский военный эксперт Давид Гендельман.
Организация наземной операции и взятие под контроль самого сектора Газа — наиболее вероятный ответ Израиля на теракты 7 октября. Атака израильской армии может начаться в ближайшие несколько часов или дней.