Мнение
10.10.2023, 14:22

"Большая война в интересах России, потому что она надолго свяжет руки США". Военный эксперт о возможных сценариях арабо-израильского конфликта

 
Американские бомбы JDAM на авиабазе Израиля
Американские бомбы JDAM на авиабазе Израиля
ФОТО: ‏צה"ל‏‎

„Потребуется несколько недель, чтобы захватить сектор Газа, и еще несколько недель, чтобы его зачистить“, — рассказал Delfi израильский военный эксперт Давид Гендельман.

Организация наземной операции и взятие под контроль самого сектора Газа — наиболее вероятный ответ Израиля на теракты 7 октября. Атака израильской армии может начаться в ближайшие несколько часов или дней.

Delfi поговорил с израильским военным экспертом Давидом Гендельманом и выяснил, какие могут быть последствия.

RusDelfi
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