ВИДЕО | Сразу два футбольных скандала в Латвии: подозрение на договорной матч и гимн России на трибунах

В матче, где футболисты подозреваются в нечестной игре, рижское “Динамо“ проиграло 3:4 команде “Тукумс 2000/TSS II“. При том, что после первого тайма команда "Динамо" вела со счетом 3:0.

Как пишет Delfi.lv, если в середине первого тайма “Динамо“ забило три мяча за 12 минут, то во втором тайме игра кардинально изменилась. “Тукумс 2000“ забил два гола всего за четыре минуты, а в конце матча футболисты “Тукумс 2000“ отправили в ворота динамовцев еще два мяча.

В первом тайме футболисты “Динамо“ нанесли десять ударов по воротам соперника, а футболисты “Тукумса 2000“ всего пять. Во втором тайме футболисты “Динамо“ решили обойтись без ударов по воротам соперника, а игроки “Тукумса 2000“ нанесли 10 ударов.

В социальных сетях опубликовали видео с двумя подозрительными голами:

Президент Латвийской футбольной федерации Вадим Лащенко сообщил, что федерация получила информацию о возможном мошенничестве со ставками еще до игры и начала расследование.

Стоит отметить, что в недавнем скандале со ставками в Эстонии была замешана и Латвия. “Обвинение касается трех игр первой лиги-B в Эстонии и двух игр в Латвии, на которые делались ставки на портале Bet365 и других букмекерах, установить которые не удалось. Согласно обвинительному заключению, обвиняемые заработали не менее 17 000 евро преступного дохода от двух договорных матчей, состоявшихся в апреле прошлого года“, — говорится в обвинительном заключении Госпрокуратуры.

Гимн России на трибунах

Еще один скандальный случай произошел в выходные во время матча третьей лиги чемпионата Латвии между “Саласпилсом“ и “Кекава“, когда один из зрителей исполнил гимн России. Охранники попросили нарушившего порядок болельщика покинуть матч.

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