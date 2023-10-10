Экономика
10.10.2023, 11:10

Депутаты Рийгикогу заправляются каждый месяц на десятки тысяч евро за счет налогоплательщиков

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ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Депутат Рийгикогу и член EKRE Калле Грюнталь ежемесячно заливает в бак топлива примерно на тысячу евро за счет налогоплательщиков. Случалось, что и бензин, и дизельное топливо ему требовались с разницей в пять минут, пишут "Деловые ведомости".

В свою очередь центрист Танель Кийк принялся активно пользоваться депутатской топливной картой лишь в августе, когда колесил по стране, агитируя за себя перед выборами нового партийного лидера.

Больше всех в Рийгикогу топливной картой пользуется депутат от EKRE Калле Грюнталь: с середины апреля по сентябрь нынешнего года он залил в бак 3234 литра топлива, в основном дизельного.

Читайте подробнее на dv.ee.

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