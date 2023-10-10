Депутаты Рийгикогу заправляются каждый месяц на десятки тысяч евро за счет налогоплательщиков

В свою очередь центрист Танель Кийк принялся активно пользоваться депутатской топливной картой лишь в августе, когда колесил по стране, агитируя за себя перед выборами нового партийного лидера.

Больше всех в Рийгикогу топливной картой пользуется депутат от EKRE Калле Грюнталь: с середины апреля по сентябрь нынешнего года он залил в бак 3234 литра топлива, в основном дизельного.

Читайте подробнее на dv.ee.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .