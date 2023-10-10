Чемпионка мира решила покончить с собой. Повезло: ее парень вернулся с работы

Девушка отправилась домой еще до старта соревнований, сославшись на личные причины. Никто не понял, зачем и почему, но позже выяснилось, что Джек провалила допинг-тест, сообщает Sport24.

„С большой грустью и душевной болью мне пришлось уйти из-за обвинений в употреблении запрещенных веществ. Я не принимала это вещество сознательно. Плавание было моей страстью с 10 лет, и я никогда бы не стала принимать запрещенные вещества, неуважительно относиться к моему виду спорта и ставить под угрозу мою карьеру. Идет расследование. Я и моя команда делаем все возможное, чтобы выяснить, как в организм попало это запрещенное вещество“, — призналась Джек.

В пробе австралийки нашли лигандрол — анаболический стероид, который популярен у бодибилдеров (помогает нарастить мышечную массу). Также он может содержаться в спортпите и витаминных добавках, если те загрязнены.

Джек временно отстранили от участия в соревнованиях, началось расследование. Доказать, что "запрещенка" была в БАДах ей не удалось. Австралийское антидопинговое агентство дисквалифицировало пловчиху на четыре года.

— Теперь у меня есть возможность бороться за мою карьеру и репутацию. Я намерена выиграть этот бой, вернуться в бассейн и вновь стать членом австралийской сборной. Все знают, каково это, когда у тебя отнимают что-то ценное, и я ничем от них не отличаюсь.

Джек наказание не устроило. Она пошла в Спортивный арбитражный суд (CAS) и доказала там, что допинг не употребляла. Чудо, но ей поверили, сократив бан с 4 до 2 лет. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Австралийское с решением суда не согласились и подали апелляцию. Выиграть дело им не удалось. CAS оставил в силе двухлетние санкции.

В 2022-м Шейна вернулась в бассейн. Она выиграла чемпионат мира в Будапеште в эстафете (потом снялась с турнира из-за перелома руки), а также взяла золото на Играх Содружества в Бирмингеме. Спустя год пловчиха поехала на мировой форум в Фукуоку и добавила в свою коллекцию еще две золотые медали в эстафетах.