Чемпионка мира решила покончить с собой. Повезло: ее парень вернулся с работы
В 2019 году чемпионат мира по водным видам спорта в Кванджу стал кошмаром для австралийки Шейны Джек.
Девушка отправилась домой еще до старта соревнований, сославшись на личные причины. Никто не понял, зачем и почему, но позже выяснилось, что Джек провалила допинг-тест, сообщает Sport24.
„С большой грустью и душевной болью мне пришлось уйти из-за обвинений в употреблении запрещенных веществ. Я не принимала это вещество сознательно. Плавание было моей страстью с 10 лет, и я никогда бы не стала принимать запрещенные вещества, неуважительно относиться к моему виду спорта и ставить под угрозу мою карьеру. Идет расследование. Я и моя команда делаем все возможное, чтобы выяснить, как в организм попало это запрещенное вещество“, — призналась Джек.
В пробе австралийки нашли лигандрол — анаболический стероид, который популярен у бодибилдеров (помогает нарастить мышечную массу). Также он может содержаться в спортпите и витаминных добавках, если те загрязнены.
Джек временно отстранили от участия в соревнованиях, началось расследование. Доказать, что "запрещенка" была в БАДах ей не удалось. Австралийское антидопинговое агентство дисквалифицировало пловчиху на четыре года.
— Теперь у меня есть возможность бороться за мою карьеру и репутацию. Я намерена выиграть этот бой, вернуться в бассейн и вновь стать членом австралийской сборной. Все знают, каково это, когда у тебя отнимают что-то ценное, и я ничем от них не отличаюсь.
Джек наказание не устроило. Она пошла в Спортивный арбитражный суд (CAS) и доказала там, что допинг не употребляла. Чудо, но ей поверили, сократив бан с 4 до 2 лет. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Австралийское с решением суда не согласились и подали апелляцию. Выиграть дело им не удалось. CAS оставил в силе двухлетние санкции.
В 2022-м Шейна вернулась в бассейн. Она выиграла чемпионат мира в Будапеште в эстафете (потом снялась с турнира из-за перелома руки), а также взяла золото на Играх Содружества в Бирмингеме. Спустя год пловчиха поехала на мировой форум в Фукуоку и добавила в свою коллекцию еще две золотые медали в эстафетах.
Между всеми этми событиями Джек переживала, как выяснилось, тяжелые времена. Допинговая история, из-за которой она пропустила Игры в Токио, подкосила пловчиху, доведя до мыслей о суициде. Австралийка не понимала, как жить дальше, поэтому решила покончить с собой.
„Я была дома со своими собаками, а мой парень — на работе. Тогда я решила покончить с жизнью. Боже, это так меня напугало. К счастью, мой партнер вернулся домой и увидел, что происходит, найдя меня на кухне. Я думаю, это был самый страшный день в моей жизни, а также в жизни моего парня“, — написала Джек в статье на News Corp.
Пловчиха чувствовала себя обузой, думала, что всем будет лучше без нее. Убедиться, что это не так, помог психиатр. У Джек обнаружили реактивную депрессию. Такое психическое расстройство возникает как ответная реакция на сильные эмоциональные потрясения, стрессовые ситуации. С началом лечения и возвращением в плавание Шейне стало легче.
Теперь Джек плавает ради тех людей, которые вытащили ее со дна.
— Нет ничего постыдного в том, чтобы задавать вопросы или просить о помощи.
Меня бы здесь не было без других людей. Я не смогла бы сделать это одна.
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