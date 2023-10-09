09.10.2023, 18:30
Израильский конфликт может повлиять на цены на топливо в Эстонии(25)
ФОТО: | Delfi Meedia
По словам руководителя сферы продажи энергии Alexela Тармо Кярсна, в ближайшие месяцы можно ожидать волатильности цен, поскольку помимо конфликта на Украине, теперь вспыхнул конфликт к Израиле.
„Конфликты всегда оказывают эмоциональное воздействие на энергетические рынки, и этот случай не стал исключением, - сказал руководитель сферы продаж компании Alexel Тармо Кяснаa. Субботняя террористическая атака, совершенная ХАМАСом, стала причиной того, что мировые цены на нефть поднялись с 84,5 долл. за баррель до 88 долл.