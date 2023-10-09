Новости Эстонии
09.10.2023, 18:30

Израильский конфликт может повлиять на цены на топливо в Эстонии

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Цены на топливо 17.09.2023.
Цены на топливо 17.09.2023.
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

По словам руководителя сферы продажи энергии Alexela Тармо Кярсна, в ближайшие месяцы можно ожидать волатильности цен, поскольку помимо конфликта на Украине, теперь вспыхнул конфликт к Израиле.

„Конфликты всегда оказывают эмоциональное воздействие на энергетические рынки, и этот случай не стал исключением, - сказал руководитель сферы продаж компании Alexel Тармо Кяснаa. Субботняя террористическая атака, совершенная ХАМАСом, стала причиной того, что мировые цены на нефть поднялись с 84,5 долл. за баррель до 88 долл.

По мнению Кясны, ключевой вопрос для рынков заключается в том, останется ли конфликт израильским или же в него будут вовлечены соседние страны, являющиеся крупными производителями нефти. “В последнем случае конфликт распространится на весь ближневосточный регион, что будет иметь большое значение, поскольку в этом регионе расположены крупные порты, через которые осуществляется экспорт нефти“, - отметил он.

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