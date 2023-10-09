Департамент конкуренции начал надзорное производство, чтобы оценить способность Elektrilevi устранять перебои

По словам руководителя отдела энергетических рынков Марилин Тилксон, отключение электричества на Сааремаа в декабре прошлого года показало недостатки в организации и планировании работы компании Elektrilevi. “Мы планируем оценить, были ли сделаны выводы из полученных результатов и были ли внесены необходимые изменения“, - сказала Тилксон.

В прошлую субботу по всей Эстонии произошли масштабные отключения электроэнергии из-за более сильного, чем обычно, ветра и шторма. По данным Департамента конкуренции, штормовой ветер стал причиной масштабных отключений электроэнергии по всей стране. В пик отключений - в субботу вечером - около 51 000 потребителей остались без электричества.

В конце прошлого года Департамент конкуренции сообщал о масштабном отключении электроэнергии в Саареском уезде. В ходе надзорного производства Департамент конкуренции хочет выяснить, внесла ли компания Elektrilevi после этого изменения в процесс ликвидации перебоев и управления кризисными ситуациями.

Департамент конкуренции осуществляет государственные надзорные производства в области конкуренции, электроэнергетики, природного газа, теплофикации, почтовых услуг, водоснабжения и канализации, железных дорог, авиации и портов.

Подробнее о последствиях шторма читайте ЗДЕСЬ.



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