Невероятно! В "Формуле-1" установлен рекорд по самому быстрому пит-стопу

Предыдущий рекорд принадлежал Red Bull, персонал которой обслужил машину Макса Ферстаппена на Гран-при Бразилии в 2019 году за 1,82 секунды.



Гонка Гран-при Катара прошла в воскресенье, 8 октября, в Лусаиле. Победителем стал Макс Ферстаппен (Red Bull), досрочно завоевавший титул чемпиона, второе место у Оскара Пиастри (McLaren), третье — у Норриса.