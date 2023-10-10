10.10.2023, 09:44
Невероятно! В "Формуле-1" установлен рекорд по самому быстрому пит-стопу
ФОТО: | EPA
Команда "Формулы-1“ McLaren на Гран-при Катара побила мировой рекорд по самому быстрому пит-стопу, обслужив болид Ландо Норриса за 1,8 секунды.
Предыдущий рекорд принадлежал Red Bull, персонал которой обслужил машину Макса Ферстаппена на Гран-при Бразилии в 2019 году за 1,82 секунды.
Гонка Гран-при Катара прошла в воскресенье, 8 октября, в Лусаиле. Победителем стал Макс Ферстаппен (Red Bull), досрочно завоевавший титул чемпиона, второе место у Оскара Пиастри (McLaren), третье — у Норриса.
Видео можно посмотреть ЗДЕСЬ
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас вFacebook,Telegram, Instagram и даже вTikTok.