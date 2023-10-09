Министр финансов рассказал, каким будет автоналог, и кто будет от него освобожден(19)
Министерство финансов провело пресс-конференцию, на которой представители ведомства рассказали, каким будет автомобильный налог в Эстонии.
"Проект налога на автомобили доработан, - сообщил министр финансов Март Вырклаэв. - Обсуждения и дебаты продлятся три недели, после чего проект будет повторно рассмотрен и направлен в Рийгикогу". Он также добавил, что основной целью введения налога является снижение воздействия на окружающую среду, т.е. уменьшение количества автомобилей.
По словам министра, финансовое обязательство разделено на две части: регистрационный сбор при первичной регистрации, предназначенный для легковых автомобилей и микроавтобусов, и ежегодный сбор, который оплачивает пользователь транспортного средства. Его нужно будет оплатить до 1 октября. Владельцы мотоциклов и квадроциклов его также оплачивают.
Автомобили категорий M1 и M1G облагаются налогом, состоящим из трех частей: базовая часть составляет 300 евро, а остальные добавляются в зависимости от загрязняющих компонентов и массы автомобиля. При отсутствии показателя выбросов углекислого газа плата рассчитывается исходя из массовой доли, объема двигателя и мощности.
Возрастное ограничение не распространяется на юридических лиц, отметил Вырклаэв. Он добавил, что им будет рекомендовано приобретать как можно более экологичные автомобили.
„Что еще касается возрастного ограничения, то налог будет снижен для автомобилей старше 5 лет. Начиная с 20-летнего возраста налог будет равен нулю, и будет применяться только базовая ставка в размере 300 евро“, - заявил министр.
Базовая часть сбора для автомобилей категории N1 и N1G составляет 500 евро. Остальная часть сбора рассчитывается так же, как и для транспортных средств категорий M1 и M1G.
Регистрационный сбор за электромобиль составляет 300 евро. Возраст транспортного средства не уменьшает размер налога.
Базовый годовой налог за M1 и M1G составляет 50 евро, сказал Вырклаэв.
Что касается фургонов, то их базовая часть налога также составляет 50 евро, вес отдельно не учитывается. Размер доплаты зависит от показателя CO2 или объема и мощности двигателя.
Годовая плата за электрофургон составляет 30 евро.
Для других категорий транспортных средств годовой налог зависит от мощности двигателя, причем для старых автомобилей он ниже.
От уплаты налога освобождаются машины с проблесковыми маячками (за исключением президентского автомобиля и других должностных лиц). Также освобождаются от уплаты налогов автомобили приспособленные для использования/перевозки инвалидов.
Ожидается, что налог окажет влияние на бюджет страны в размере 230 млн. евро.
Вырклаэв приводит примеры: воздействие автомобиля Porsche на окружающую среду - большое, так что его ежегодный налог может составлять около 1000 евро.
У Skoda Octavia ежегодный налог может составлять около 50 евро, а регистрационный сбор - 885 евро.
По словам Вырклаэва, регистрационный сбор для небольших фургонов составит около 500 евро.
По словам Вырклаэва, закон вступит в силу в начале 2025 года.
На вопрос о гибридных автомобилях, министр ответил так: “Они будут облагаться ежегодным налогом, также, как и простые легковые автомобили. У гибридных автомобилей, вероятно, будет базовая ставка плюс масса“.
Для коллекционеров в настоящее время также предусмотрен базовый взнос в размере 50 евро. “Думаю, что они смогут позволить себе заплатить 50 евро“, - сказал министр.
Как будут уведомлять людей?
„Автомобиль не получится зарегистрировать без уплаты налога, - отвечает Вырклаэв. - Ежегодный налог взимается Налогово-таможенным департаментом, оттуда же будут приходить уведомления“.
Министр сравнил налоговое уведомление с земельным налогом. Он также добавил, что обязательно будут созданы специальные калькуляторы для подсчета налогов.
Что касается штрафов, то, по словам министра, они взимаются как обычная задолженность по налогам, плюс пени за просрочку платежа.
„Никаких планов по изъятию автомобилей нет“, - усмехнулся Вырклаэв.
Журналист Delfi: а если кто-то решит зарегистрировать автомобиль за границей?
Вырклаэв ответил, что это ограничено законом. "Если вы являетесь жителем Эстонии, то вы должны зарегистрировать автомобиль с иностранным номером здесь", - пояснил он.
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