Министр финансов рассказал, каким будет автоналог, и кто будет от него освобожден

"Проект налога на автомобили доработан, - сообщил министр финансов Март Вырклаэв. - Обсуждения и дебаты продлятся три недели, после чего проект будет повторно рассмотрен и направлен в Рийгикогу". Он также добавил, что основной целью введения налога является снижение воздействия на окружающую среду, т.е. уменьшение количества автомобилей.

По словам министра, финансовое обязательство разделено на две части: регистрационный сбор при первичной регистрации, предназначенный для легковых автомобилей и микроавтобусов, и ежегодный сбор, который оплачивает пользователь транспортного средства. Его нужно будет оплатить до 1 октября. Владельцы мотоциклов и квадроциклов его также оплачивают.

Автомобили категорий M1 и M1G облагаются налогом, состоящим из трех частей: базовая часть составляет 300 евро, а остальные добавляются в зависимости от загрязняющих компонентов и массы автомобиля. При отсутствии показателя выбросов углекислого газа плата рассчитывается исходя из массовой доли, объема двигателя и мощности.

Возрастное ограничение не распространяется на юридических лиц, отметил Вырклаэв. Он добавил, что им будет рекомендовано приобретать как можно более экологичные автомобили.

„Что еще касается возрастного ограничения, то налог будет снижен для автомобилей старше 5 лет. Начиная с 20-летнего возраста налог будет равен нулю, и будет применяться только базовая ставка в размере 300 евро“, - заявил министр.



Базовая часть сбора для автомобилей категории N1 и N1G составляет 500 евро. Остальная часть сбора рассчитывается так же, как и для транспортных средств категорий M1 и M1G.

Регистрационный сбор за электромобиль составляет 300 евро. Возраст транспортного средства не уменьшает размер налога.

Базовый годовой налог за M1 и M1G составляет 50 евро, сказал Вырклаэв.

Что касается фургонов, то их базовая часть налога также составляет 50 евро, вес отдельно не учитывается. Размер доплаты зависит от показателя CO2 или объема и мощности двигателя.

Годовая плата за электрофургон составляет 30 евро.