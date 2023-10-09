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09.10.2023, 13:18

Израильским спортсменам запретили выезжать из страны

 
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Christoph Reichwein | Scanpix

Министерство спорта и культуры Израиля запретило спортсменам и делегациям выезжать за границу в связи с обстановкой в стране, со ссылкой на заявление ведомства передает Israel Hayom.

"С настоящего момента и до дальнейшего уведомления запрещен выезд спортсменов и делегаций любого рода. Кроме того, всем спортивным и культурным учреждениям необходимо отменить запланированные мероприятия", — говорится в сообщении Минспорта.

Издание уточняет, что данная мера может помешать некоторым израильским спортсменам и командам выступить на отборочных соревнованиях к Олимпиаде‑2024, которые должны пройти в ближайшее время.

Утром 7 октября силы ХАМАС нанесли массированный ракетный удар по Израилю и вторглись на юг страны. В ответ израильские власти объявили сбор резервистов и начали операцию "Железные мечи" в секторе Газа. 8 октября Израиль официально перешел в состояние войны.

Баскетбольная Евролига уже перенесла запланированные на ближайшую неделю еврокубковые матчи с участием израильских команд, а УЕФА перенес на другую дату матч квалификации чемпионата Европы‑2024 между сборными Израиля и Швейцарии.

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