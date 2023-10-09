Израильским спортсменам запретили выезжать из страны

"С настоящего момента и до дальнейшего уведомления запрещен выезд спортсменов и делегаций любого рода. Кроме того, всем спортивным и культурным учреждениям необходимо отменить запланированные мероприятия", — говорится в сообщении Минспорта.



Издание уточняет, что данная мера может помешать некоторым израильским спортсменам и командам выступить на отборочных соревнованиях к Олимпиаде‑2024, которые должны пройти в ближайшее время.



Утром 7 октября силы ХАМАС нанесли массированный ракетный удар по Израилю и вторглись на юг страны. В ответ израильские власти объявили сбор резервистов и начали операцию "Железные мечи" в секторе Газа. 8 октября Израиль официально перешел в состояние войны.



Баскетбольная Евролига уже перенесла запланированные на ближайшую неделю еврокубковые матчи с участием израильских команд, а УЕФА перенес на другую дату матч квалификации чемпионата Европы‑2024 между сборными Израиля и Швейцарии.

