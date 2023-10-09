Суперзвезды лыж, включая Клэбо, не хотят делиться деньгами

VG удалось выяснить, что дефицит бюджета вырос с майских 6 млн норвежских крон до 10 млн к августу. Прошедший месяц также не принес ничего хорошего: минус 13 млн.

Боссам норвежских лыж ситуация логично не нравится. Им не хочется терять ни топовых спортсменов (для имиджа иметь их — важно), ни деньги. Последние сейчас Ассоциации очень нужны. В бюджете и до этого были проблемы, а с уходом ряда спонсоров — стало еще больше. Клэбо и Ко упускать ей вообще не выгодно, потому что спонсоры не придут в команду без звезд.

Судя по этому короткому отрывку ситуация в переговорах находится в тупике. И если у Клэбо еще есть время до ноября, у горнолыжников его совсем не остается — Кубок мира стартует 28 октября.

— От имени спортсменов-горнолыжников и Йоханнеса Клэбо сообщаю, что эти спортсмены не будут подписывать никакое соглашение с национальными сборными.

Но не только в этом заключалось финальное решение по выходу из команды. Маркетинговая составляющая — все еще больная тема для лыжника. Делиться деньгами от личных спонсоров лучший спринтер мира не намерен. И не только он. Вместе с Клэбо подписывать контракт отказались два горнолыжника — призер Олимпиады и ЧМ Александр Омод Кильде и победитель этапов Кубка мира Лукас Бротен.

Об изменении атмосферы в команде Клэбо заявил сразу же после решения уйти на самоподготовку и отказа подписывать контракт с федерацией. Сейчас Йоханнес тренируется под руководством дедушки и не особо парится из-за того, что сезон приближается, а его участие в Кубке мира остается под вопросом.

После откровений личного сервисмена чемпиона Олимпиады Фруде Педерсена выяснилось, что отношение в команде к Клэбо было не лучшим. Доставалось даже Педерсену. Были странные пропажи, издевательства и порча инвентаря. Лыжник на чемпионате мира-2023 в Планице, например, остался без лучшей пары, которая волшебным образом появилась только перед коньковой "разделкой", но была в ужасном состоянии, сообщает Sport24.

„У нас есть понимание проблемы и знания для их преодоления, но экономическая ситуация — сложная. Стоимость жизни и кризис на рынке спонсорства заставляют скорректировать цифры доходов в 2023 году в сторону понижения“, — сказала президент Ассоциации Туве Мо Дюрхауг.

Как боссы будут решать проблему — не сообщается. Если в федерации надеются, что лыжник и горнолыжники пойдут на уступки, вряд ли это случится. Конечно, ничего точно нельзя сказать про Кильде и Бротена, а вот суперзвездный Клэбо явно упрется. Он место в сборной на Кубке мира потерять не боится (так кажется внешне). Участие в марафонской серии Ski Classics Йоханнес рассматривает вполне серьезно. Для него главный старт состоится только в 2025 году — в Тронхейме пройдет чемпионат мира по лыжным видам спорта.

Пропустить сезон он себе может позволить. Хотя это и кажется нереальным.

В скандал уже вовлечены другие топовые зимники. Помочь в решении вопроса их слова никак не смогут, но зато точно принесут клики. Жарче темы, кажется, у норвежских СМИ сейчас нет.

Так вот, о Клэбо высказался Йоханнес Бе. Биатлонист то ли не промолчал из-за того, что действительно неравнодушен к ситуации, то ли из-за одного с Клэбо спонсора — UnoX — одной из крупнейших сетей заправок в Скандинавии.

„Мне кажется, что у нашей лыжной ассоциации огромные проблемы с коммуникацией со спортсменами сборной. Очень многое утекает в СМИ. В федерации биатлона тоже есть споры и разногласия, но мы оставляем их внутри федерации, сложно представить, что у нас может возникнуть такая ситуация“, — приводит слова Бе TV2.

Коллега Клэбо по сборной Симен Крюгер промолчать на такой наезд не смог.

„Интерес к лыжам просто больше, чем к биатлону. Мы должны это воспринимать как хороший знак. Но важно выяснить все до того, как начнется сезон.

Биатлонистам можно делать все, что они захотят, и при этом вокруг них не возникает шума, у нас же любая мелочь вызывает взрыв. Они часто легко отделываются, когда дело доходит до отстранений и конфликтов, о нас же плохие новости публикуются куда чаще.

Нам бы хотелось баланса, чтобы их (биатлонистов) тоже провоцировали, когда дело доходит до каких-то скандалов, но мы также думаем, что о лыжах говорить интереснее“, — цитирует Крюгера TV2.

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