МНЕНИЕ | Яна Тоом – не просто рупор прокремлёвского движения. Всё гораздо хуже

Ещё совсем недавно Яна Тоом поддержала пособницу русских террористов на Донбассе и украинофобку Зою Палямар, которую эстонские чиновники, не проявив излишней гуманности, лишили ВНЖ. Однако в суть набиравшего обороты флешмоба "я русский", ставшего предметом общественных дебатов, Тоом вникать не стала. При том, что достаточно было взглянуть на скриншоты из чата "ярусского" движения, чтобы открыто и решительно осудить этот рассадник русского нацизма. А осуждение из уст влиятельного среди русскоязычных жителей Эстонии политика вполне могло вовремя остудить горячие головы молодежи с наклейками.