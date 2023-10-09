Мнение
09.10.2023, 17:20

МНЕНИЕ | Яна Тоом – не просто рупор прокремлёвского движения. Всё гораздо хуже

 
Кто годами готовит почву для российского вторжения?
Антон Кебеков
публицист
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ФОТО: https://tayga.info

Яна Тоом – рупор аморальности, рупор античеловечности, рупор антиЭстонии. В очередной раз она продемонстрировала это своим видео "Эстония – что позволено быку?“, отреагировав на то, как эстонские СМИ осветили скандал с наклейками "я русский“ на автомобилях. "Ярусские“ могут расслабиться, эта статья не о них, пишет публицист Антон Кебеков.

Ещё совсем недавно Яна Тоом поддержала пособницу русских террористов на Донбассе и украинофобку Зою Палямар, которую эстонские чиновники, не проявив излишней гуманности, лишили ВНЖ. Однако в суть набиравшего обороты флешмоба "я русский", ставшего предметом общественных дебатов, Тоом вникать не стала. При том, что достаточно было взглянуть на скриншоты из чата "ярусского" движения, чтобы открыто и решительно осудить этот рассадник русского нацизма. А осуждение из уст влиятельного среди русскоязычных жителей Эстонии политика вполне могло вовремя остудить горячие головы молодежи с наклейками.

Вместо этого Тоом принялась рассуждать об интерпретациях фразы "Я русский" в контексте русско-украинской войны с точки зрения лингвистики, бесстыдно сравнивать положение нынешних "эстонских русских" с положением эстонцев во время советской оккупации, приводя оппонентам в пример один из гимнов Поющей Революции и упрекать меня в "интеллектуальной нечестности" за обобщающий подход по национальному признаку в статье "Нечем гордиться? Ты – русский!"

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