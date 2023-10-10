Никто не застрахован от беды: сколько в Эстонии бездомных и как они живут?(8)
Более 13 лет назад Европейский союз разработал и принял стратегию по борьбе с бездомностью, в которой было указано, что к 2015 году проблема уличной бездомности должна быть решена. Сейчас 2023 год, и в Эстонии по данным последней переписи насчитывается 1068 бездомных. Реальное количество бездомных скорее всего выше, поскольку данные устарели и не включают в себя людей, которые не обращаются за помощью в государственные учреждения. Необходимо ли пересмотреть подходы к помощи бездомным в Эстонии? Потеряет ли крышу над головой большее количество людей? Как живут и с чем сталкиваются бездомные люди? В материале RusDelfi.
Уменьшение видимой бездомности
Несмотря на то, что бездомные люди никуда не исчезли к 2015 году, можно заметить, что визуально и статистически их стало меньше за последнее десятилетие. Этому есть два объяснения. Во-первых, системы приютов, ночлежных домов и реабилитационных центров работают лучше и помогают людям находить жилье и работу. В Таллинне есть две ночлежки, один приют и несколько бесплатных столовых/точек раздачи еды.
В остальных регионах Эстонии все не так развито. Например, в Нарве ночлежный дом находится в здании, которое уже 10 лет назад было признано не подлежащим реновации. Социальный дом в Кохтла-Ярве также очень давно нуждается в капитальном ремонте. Ида-Вирумаа - это второй регион Эстонии по численности бездомных, но по сравнению с Харьюмаа людей без крыши над головой меньше - 92 человека.
Во-вторых, изменения климата ухудшают условия жизни бездомных людей и могут привести к большей смертности. Климатические условия меняются как по всему миру, так и в Эстонии: более холодные зимы, бури, проливные дожди, стихийные бедствия происходят и будут происходить все чаще по прогнозам климатологов. Эти катастрофы уже приводят к большому количеству пострадавших ежегодно, но они всегда будут в первую очередь затрагивать того, кто наиболее уязвим.
Что на самом деле приводит к бездомности?
Вопреки стереотипам, люди становятся бездомными по самым разным причинам. Всеэстонского исследования бездомности не проводилось, но по данным Таллиннского департамента социальной помощи самой частой причиной является распад семьи. Также в списке причин перечислены долги, пребывание под стражей, жилищное мошенничество.
Институт глобальной бездомности утверждает, что помимо зависимостей, наиболее распространенными причинами бездомности являются потеря работы, выселение, психические заболевания, насилие и травмы, вынужденная миграция и ухудшение здоровья. Алкоголизм и другие зависимости действительно могут быть причиной бездомности, но, как правило, они являются последствием какой-либо другой беды в жизни человека.
Отчасти наркотики и алкоголь являются механизмом выживания на улице, и люди, ставшие бездомными не по причине алкоголизма, все равно становятся зависимыми. Особенно уязвимы перед таким способом выживания молодёжь и дети, столкнувшиеся с бездомностью. А их в Эстонии 13% от общего числа бездомных.
Клеймо бездомности
Бездомные люди, по сути, становятся невидимыми в нашем обществе. Это те, на кого многим легче не обращать внимания, а среди русскоязычного населения их принято называть бомжами. Из-за этого ярлыка бездомных воспринимают иначе: не как человека в сложной жизненной ситуации, а как опустившееся существо. Это ведет ко вседозволенности: делать с “бомжом“ можно что угодно, это как бы и не люди. Бесчеловечное отношение к бездомным проявляется не только на вербальном уровне, но и на физическом, чему пример недавняя атака на бездомного в Раквере.
Слово „бомж“ еще с советских времен имеет яркую негативную окраску, стигматизирует, ставит клеймо и давно превратилось в ругательство. Слово “бомж“ неуместно, когда речь идет о реальных людях, лишенных крыши над головой. То же самое можно сказать и о слове “асоциал“, которое также дегуманизирует, лишает бездомных их человеческих качеств. Но в ситуации, когда даже представители власти и журналисты прибегают к такой уничижительной лексике, неудивительно, что это воспринимается как норма.
„Когда вожу клиентов, которые находятся на программе, к социальному работнику, замечаю, что на них смотрят свысока. Некоторых просто отфутболивают, отправляют в какие-то другие места. Я не утверждаю, что так везде, но зачастую люди с этим сталкиваются. Потому что многие бездомные не знают своих прав и обязанностей. Мы тоже часто с этим сталкиваемся, когда ребята пытаются менять свою жизнь у нас в центре, разобраться с долгами, с консультантами, организовать жилье, и к ним отношение в духе “что ты вообще сюда пришел?“ Такое не совсем корректное поведение социального работника или работника администрации“, – говорит директор реабилитационного центра «Дом надежды“ Юрий Пыльд.
По его словам, некоторые клиенты, если пойдут без работника их центра, возможно, могут вообще не вернуться обратно. Из-за пренебрежительного отношения потеряют надежду и мотивацию, подумают, “зачем это все надо“.
Никто не застрахован от бездомности
Все больше людей будут сталкиваться с бездомностью и вынужденным перемещением не только из-за климатического кризиса, но и из-за экономического. Полномасштабное вторжение России на территорию Украины ухудшило экономическую ситуацию многих стран и их граждан, Эстонии в том числе. С 2022 года инфляция и цены растут, как и количество нуждающихся.
„У нас уже выросло количество бездомных и нуждающихся. В том числе из-за того, что люди действительно теряют работу. Сейчас не то что увеличивается количество буквально бездомных, а появляется больше людей, у которых вроде бы еще есть жилье и небольшой доход или пособия, но они уже приходят за супом в нашу бесплатную кухню. В какой-то момент людям может ничего не будет оставаться, как просто пойти на улицу“, — отмечает Пыльд.
Таких людей можно назвать потенциально бездомными. Это люди, не лишённые жилья, а только рискующие его потерять. К ним относятся, например, жители аварийных домов и люди, проживающие в неприватизированной квартире родственника.
Количество бездомных людей также увеличивается среди эстоноязычных жителей Таллинна. По словам Юрия, если раньше, за все 13 лет работы реабилитационного центра, русскоговорящих клиентов было больше, то сейчас половина - это эстоноязычные люди.
Жди меня…
Многие бездомные люди, прошедшие программы реабилитации и ресоциализации, встают в очередь на койко-место в социальном жилье. Ожидание от двух недель до месяца, обычно место находится без особых проблем. Но это не квартира или комната для самостоятельного проживания: 3-4 человека живут в одной комнате и пользуются общей кухней, душевой и гостиной на несколько комнат.
А если у человека появляется потребность получить отдельную комнату или квартиру в социальном жилье, то все уже не так просто и может тянуться годами.
„Я на личном примере скажу, что мы как молодая семья уже девять лет в очереди стоим. Учитывая, что у меня двое маленьких детей и один взрослый, девять лет стоим. На сегодняшний день мы четвертые, но не факт, что даже в следующем году получим. Если рассматривать ожидание конкретно своего жилья, то да, все затянуто, все очень бюрократично“, — делится Пыльд.
Бороться не с бездомными, а с бездомностью
В социальной деятельности, направленной на преодоление бездомности, большое значение имеет человеческий фактор – качество и количество работников.
„Понятное дело, что надо собираться, думать как помочь. Но одно дело выделить деньги, кинуть их куда-то, и будет то же самое - в ночлежке нас покормили, мы поспали, и нам как бы ничего делать не надо. Я думаю, что нужно инвестировать в обучение социальных работников. Может быть, уже есть хорошие социальные работники, но их недостаточно. Конечно, нам всем нужны деньги для проживания, но нужны те, кто на самом деле будет гореть своим делом, чтобы действительно помочь, чтобы разобраться в человеческой жизни, чтобы не всех под одну гребенку сметать…“ – говорит Пыльд о том, что с его точки зрения стоит изменить в существующей системе.
Для того, чтобы бороться с бездомностью как с социальной проблемой, а не с самими бездомными, система помощи должна быть актуальной и направленной на коренные причины бездомности – бедность, насилие, безработицу, мошенничество и т.д.
Хотелось бы верить, что в связи с изменениями, происходящими в мире, будут изменены также планы и объем помощи бездомным людям в Эстонии. Министерство социальных дел дало ответ: Эстония готовится лучше справляться с преодолением кризисов (обеспечение функционирования государства), одновременно участвуя в работе Платформы по борьбе с бездомностью, созданной Европейской комиссией.
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