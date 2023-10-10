Никто не застрахован от беды: сколько в Эстонии бездомных и как они живут?

Институт глобальной бездомности утверждает, что помимо зависимостей, наиболее распространенными причинами бездомности являются потеря работы, выселение, психические заболевания, насилие и травмы, вынужденная миграция и ухудшение здоровья. Алкоголизм и другие зависимости действительно могут быть причиной бездомности, но, как правило, они являются последствием какой-либо другой беды в жизни человека.

Во-вторых, изменения климата ухудшают условия жизни бездомных людей и могут привести к большей смертности. Климатические условия меняются как по всему миру, так и в Эстонии: более холодные зимы, бури, проливные дожди, стихийные бедствия происходят и будут происходить все чаще по прогнозам климатологов. Эти катастрофы уже приводят к большому количеству пострадавших ежегодно, но они всегда будут в первую очередь затрагивать того, кто наиболее уязвим.

В остальных регионах Эстонии все не так развито. Например, в Нарве ночлежный дом находится в здании, которое уже 10 лет назад было признано не подлежащим реновации. Социальный дом в Кохтла-Ярве также очень давно нуждается в капитальном ремонте. Ида-Вирумаа - это второй регион Эстонии по численности бездомных, но по сравнению с Харьюмаа людей без крыши над головой меньше - 92 человека.

Несмотря на то, что бездомные люди никуда не исчезли к 2015 году, можно заметить, что визуально и статистически их стало меньше за последнее десятилетие. Этому есть два объяснения. Во-первых, системы приютов, ночлежных домов и реабилитационных центров работают лучше и помогают людям находить жилье и работу. В Таллинне есть две ночлежки, один приют и несколько бесплатных столовых/точек раздачи еды.

Отчасти наркотики и алкоголь являются механизмом выживания на улице, и люди, ставшие бездомными не по причине алкоголизма, все равно становятся зависимыми. Особенно уязвимы перед таким способом выживания молодёжь и дети, столкнувшиеся с бездомностью. А их в Эстонии 13% от общего числа бездомных.

Клеймо бездомности

Бездомные люди, по сути, становятся невидимыми в нашем обществе. Это те, на кого многим легче не обращать внимания, а среди русскоязычного населения их принято называть бомжами. Из-за этого ярлыка бездомных воспринимают иначе: не как человека в сложной жизненной ситуации, а как опустившееся существо. Это ведет ко вседозволенности: делать с “бомжом“ можно что угодно, это как бы и не люди. Бесчеловечное отношение к бездомным проявляется не только на вербальном уровне, но и на физическом, чему пример недавняя атака на бездомного в Раквере.

Слово „бомж“ еще с советских времен имеет яркую негативную окраску, стигматизирует, ставит клеймо и давно превратилось в ругательство. Слово “бомж“ неуместно, когда речь идет о реальных людях, лишенных крыши над головой. То же самое можно сказать и о слове “асоциал“, которое также дегуманизирует, лишает бездомных их человеческих качеств. Но в ситуации, когда даже представители власти и журналисты прибегают к такой уничижительной лексике, неудивительно, что это воспринимается как норма.