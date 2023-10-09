Уроженец Нарвы, играющий в Италии, помог обыграть свою бывшую команду
Полузащитник сборной Эстонии Георгий Тунёв отличился во втором матче итальянской Серии "C" подряд. Уроженец Нарвы реализовал пенальти в ворота своего бывшего клуба СПАЛ.
Георгий Тунёв, вышедший в стартовом составе “Пескары“, реализовал пенальти на 21-й минуте и вывел свою команду вперед, но в конце первого тайма Раффаэле Селия сравнял счет.
В перерыве Тунёв вместе с еще двумя футболистами был заменен. Победную точку на 90-й минуте матча поставил вышедший на замену Джанмарко Канджано. “Пескара“ одержала пятую победу в сезоне подряд и поднялась на второе место, остовая от лидирующего “Торреса“ из Сассари на пять очков.
В Италии уроженец Нарвы Георгий Тунев выступает с 2018 года. Предыдущие пять с половиной лет он был на контракте в клубе СПАЛ из Феррары, играя как за его главную, там и за молодежную команды. В сезоне 2021/22 Тунев играл в аренде в клубе Серии "С" “Каррарезе“, а в “Пескару“, которая тоже выступает в Серии "С" (третий итальянский дивизион), он перешел нынешним летом. Тунёв забил 3 гола в шести последних матчах Серии "С".
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