Уроженец Нарвы, играющий в Италии, помог обыграть свою бывшую команду

В перерыве Тунёв вместе с еще двумя футболистами был заменен. Победную точку на 90-й минуте матча поставил вышедший на замену Джанмарко Канджано. “Пескара“ одержала пятую победу в сезоне подряд и поднялась на второе место, остовая от лидирующего “Торреса“ из Сассари на пять очков.

В Италии уроженец Нарвы Георгий Тунев выступает с 2018 года. Предыдущие пять с половиной лет он был на контракте в клубе СПАЛ из Феррары, играя как за его главную, там и за молодежную команды. В сезоне 2021/22 Тунев играл в аренде в клубе Серии "С" “Каррарезе“, а в “Пескару“, которая тоже выступает в Серии "С" (третий итальянский дивизион), он перешел нынешним летом. Тунёв забил 3 гола в шести последних матчах Серии "С".