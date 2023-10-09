Игра сборной Эстонии отменена из-за войны в Израиле

Помимо всего прочего, был перенесен и отборочный матч к ЧЕ молодёжной сборной Эстонии до 21 года против Израиля, который должен был состояться 12 октября на стадионе “Ха-Мошава“.

„В свете текущей ситуации с безопасностью в Израиле УЕФА принял решение отложить все матчи, запланированные в Израиле на ближайшие пару недель, новые даты будут утверждены в свое время.

УЕФА продолжит внимательно следить за ситуацией и будет поддерживать связь со всеми командами, принимая решения о новых датах и возможных изменениях“, – сказано в заявлении Союза европейских футбольных ассоциаций.

Помимо матча между сборными Эстонии и Израиля U21, были перенесены матч между молодежными сборными Израиля и Германии (17 октября) и матч отборочного раунда к ЧЕ по футболу 2024 года между сборными Израиля и Швейцарии (12 октября). Не состоится и запланированный на 11-17 октября турнир для U17, в котором должны были принять участие Бельгия, Гибралтар и Уэльс.

В субботу утром Израиль был неожиданно атакован палестинской террористической организацией ХАМАС. Со стороны Газы на города в центральном и южном Израиле было направлено 2500 ракет, а боевики ХАМАС проникли в израильские поселения с земли, моря и воздуха.

По предварительным данным пострадало более 500 израильтян, по меньшей мере 22 человека погибло.

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