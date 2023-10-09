Эстонская команда уволила тренера за поздравление Путина

„Мы прекратили сотрудничество по причине некорректного поведения тренера в социальных сетях“, - сказал в интервью Rus.ERR и радионовостям ERR руководитель клуба из Виймси Андрей Головин.

По его словам, фатальным для тренера стало сделанное им в адрес президента России Владимира Путина поздравление с днем рождения.

„Мы не можем себе позволить, чтобы в текущий момент, когда продолжается война, главный тренер команды так себя вел. Решение о прекращении сотрудничества Йованович принял с пониманием. По его словам, пост в “Фейсбуке“ не имел никакой политической подоплеки. Мы знаем, что сербы относятся к нашему восточному соседу более миролюбиво, а тренер, поздравляя Путина, не думал, что это вызовет такую реакцию“, - добавил Андрей Головин.

По его словам, то, что команда осталась без наставника незадолго до старта нового сезона - большая для нее потеря.

„Йованович провел с командой предсезонную подготовку, были определенные планы на сезон, но теперь мы ищем нового тренера“, - сказал Головин.

Команду из Виймси Владимир Йованович возглавил в конце декабря прошлого года, заключив контракт на полтора года.

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