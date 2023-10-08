Этап КМ по плаванию:Ефимова завоевала серебро на дистанции 50 м брассом, Зирку немного не хватило до бронзы

Ефимова, ставшая первой в субботу на дистанции 100 м брассом, заняла второе место на дистанции 50 м - 30,35, уступив Руте Мейлутит из Литвы (29,56). Третьей стала представительница Польши Доминика Штандера (30,61).

Грегор Зирк занял четвертое место на дистанции 200 м вольным стилем - 1.48,20, отстав от третьего места всего на 0,05 секунды.

В финале победил Данас Рапсис из Литвы (1.45,75), за ним следуют австралиец Максимилиан Джулиани (1.46.18) и американец Киран Джулиани (1.46,18). Третьим стал Киран Смит (1.48,15).

„Я бы хотел выиграть медаль, но я очень доволен своим временем“, - сказал Зирк после финала. “С самого начала была очень хорошая борьба с соперниками, и, к сожалению, в этот раз первее меня к финишу пришел американец“.

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