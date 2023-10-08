ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (592-й день) | Ночью российские военные атаковали Одесскую область
Подводим итоги еще одного дня войны.
Ночная атака на Одесскую область: ракеты попали в здание пансионата и зернохранилище
Ночью российские военные атаковали Одесскую область "сверхзвуковыми противокорабельными ракетами "Оникс“, выпущенными из берегового ракетного комплекса "Бастион“ во временно оккупированном Крыму“, говорится в заявлении Сил обороны юга Украины.
В нем также уточняется, что ракеты попали в здание пансионата и в зернохранилище. От обломков ракет и взрывной волны начался пожар в гаражном кооперативе, повреждены несколько многоквартирных домов.
Информация о пострадавших пока не поступала.
UPD: Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что пострадали четыре человека — они получили ранения от обломков стекла. Им оказана медицинская помощь.
В оккупированной Новой Каховке погиб секретарь отделения "Единой России“. Его машину взорвали
Секретарь отделения "Единой России“ в оккупированной Россией Новой Каховке, раненный в результате покушения в Херсонской области, погиб, сообщили оккупационные власти.
О том, что автомобиль Владимира Малова был взорван, стало известно сегодня утром. Изначально сообщалось, что российский чиновник получил тяжелые ранения.
„Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Мы расцениваем это как теракт, направленный против мирного населения и тех людей, кто строит мирную жизнь в Херсонской области“, — заявил назначенный Россией сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
Херсонская область была частично оккупирована в самом начале войны, а затем аннексирована Россией в сентябре в прошлого года. При этом российские войска по-прежнему не контролируют территорию региона полностью. Уже в ноябре Россия вынуждена была вывести войска из Херсона.
В результате ночного обстрела Херсона пострадали более десяти человек, в том числе 9-месячный ребенок
Российские военные в ночь на воскресенье обстреляли Херсонскую область, заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
По его словам, под обстрел попали жилые кварталы, автомобили, газораспределительные сети. Некоторые снаряды не разорвались — их ликвидировали спасатели, уточнил Прокудин.
Ранения получили 11 человек. В состоянии средней тяжести госпитализировали 27-летнюю женщину и ее 9-месячную дочь, написал глава Херсонской ОВА. Также, по его словам, ранен 33-летний медик Красного Креста.
Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что осень и зима могут стать рекордными по количеству дронов-камикадзе, которые российские войска используют против Украины. Об этом он сказал в эфире телемарафона.
Он отметил, что только за сентябрь российская армия применила против Украины более 500 беспилотников.
„Против дронов бороться нужно, потому что эта осень-зима будет рекордной по количеству применения беспилотных летательных аппаратов „Шахед“. За шесть месяцев прошлого отопительного сезона было использовано против Украины более тысячи „Шахедов“. А мы уже имеем полтысячи всего за один месяц“, — добавил Игнат.
Британская разведка - об успехах ВСУ в Донецкой области
Ситуация в районе села Великая Новоселка, расположенном к западу от города Угледар в Донецкой области, за последний месяц стабилизировалась, а интенсивность боевых действий по сравнению с июнем-июлем 2023 года значительно снизилась, утверждают аналитики министерства обороны Великобритании. В британской разведке, в частности, полагают, что за летние месяцы ВСУ освободили на этом направлении не менее 125 кв. км территории.
В отчете указывается, что действия украинских войск в районе Великой Новоселки сковали подразделения 36-й и 5-й общевойсковых армий ВС РФ, что не позволило им усилить другие районы. Однако, несмотря на это, российские войска здесь, вероятно, продолжают удерживать оборонительные позиции с целью противостоять возможным будущим наступательных операциям Вооруженных сил Украины. Аналитики Минобороны Великобритании считают маловероятным значительное сокращение численности российских войск в этом регионе.
ISW: Кремль использует ближневосточный конфликт в войне против Украины
Нападение боевиков ХАМАС на Израиль используется Москвой для проведения информационной кампании с целью снизить поддержку США и союзников Украины, сообщается в аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW). В частности, отмечается, что в России обвинили Запад в пренебрежении конфликтами на Ближнем Востоке в пользу поддержки Украины и заявили, что международное сообщество якобы вскоре перестанет обращать внимание на Украину.
Аналитики ISW в связи с этим указывают на слова заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, который заявил, что Соединенным Штатам и их союзникам следовало бы “заниматься“ работой над “палестинско-израильским урегулированием“, а не “вмешиваться“ в дела России и оказывать Украине военную помощь. В МИД РФ также обвинили Запад в блокировании необходимых усилий “ближневосточного квартета“ - России, США, Евросоюза и ООН, - что привело к эскалации насилия в Израиле. Российские пропагандисты заявляли, что Россия якобы выиграет от эскалации в Израиле, поскольку мир на время отвлечется от Украины и вновь займется “тушением вечного огня“ на Ближнем Востоке, отмечается в отчете ISW.
СМИ сообщают о взрывах в Крыму
В нескольких городах аннексированного Россией Крыма вечером прогремела серия взрывов, сообщают СМИ и Telegram-каналы. В частности, как передает “Суспільне“ со ссылкой на местных жителей, два взрыва были слышны в Евпатории.
„Крымский ветер“ сообщает о взрывах в Джанкое, Евпатории и Красноперекопске.
Минобороны России заявило, что около 22.00 в воздухе над Крымом была уничтожена “зенитная ракета комплекса ПВО С-200, переоборудованная в ударный вариант“.
СМИ: Байден хочет попросить Конгресс о рекордных 100 млрд долларов для Украины
Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность попросить у Конгресса выделить 100 млрд долларов на помощь Украине, чтобы больше не возвращаться к этому вопросу как минимум до ноября следующего года. Об этом со ссылкой на информированные источники пишет издание The Telegraph.
Просьба выделить самый крупный за всю историю пакет помощи связан с опасениями, что продолжающиеся споры по поводу расходов могут нанести ущерб рейтингам Байдена на выборах в следующем году. “Идея “большого пакета“ твердо поддерживается многими в администрации. Сторонники Украины хотят, чтобы это был одномоментный большой законопроект, и чтобы им не пришлось заниматься им до следующих выборов“, - рассказал источник The Telegraph.
Представитель Белого дома сообщил изданию, что администрация не будет обращаться в Конгресс до выборов нового спикера Палаты представителей. Крупный пакет финансирования до ноября 2024 года является “одним из вариантов, находящихся на рассмотрении“, подтвердили в Белом доме.
В Грозе прошли первые похороны погибших из-за ракетного удара по кафе. Всего при обстреле были убиты 52 человека — из 330, живших в селе.
5 октября российские войска нанесли ракетный удар по селу Гроза в Харьковской области, которое находится в 35 километрах от линии фронта. Удар пришелся по зданию кафе, где в этот момент проходили поминки по военнослужащему украинской армии. В результате 52 человека погибли (в том числе ребенок), шесть пострадали. Удар унес жизни практически каждого шестого жителя Грозы — всего в селе жили 330 человек. 7 октября в Грозе прошли первые похороны погибших.
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