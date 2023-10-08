ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (592-й день) | Ночью российские военные атаковали Одесскую область

По его словам, под обстрел попали жилые кварталы, автомобили, газораспределительные сети. Некоторые снаряды не разорвались — их ликвидировали спасатели, уточнил Прокудин.

В результате ночного обстрела Херсона пострадали более десяти человек, в том числе 9-месячный ребенок

Херсонская область была частично оккупирована в самом начале войны, а затем аннексирована Россией в сентябре в прошлого года. При этом российские войска по-прежнему не контролируют территорию региона полностью. Уже в ноябре Россия вынуждена была вывести войска из Херсона.

„Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Мы расцениваем это как теракт, направленный против мирного населения и тех людей, кто строит мирную жизнь в Херсонской области“, — заявил назначенный Россией сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

О том, что автомобиль Владимира Малова был взорван, стало известно сегодня утром. Изначально сообщалось, что российский чиновник получил тяжелые ранения.

UPD: Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что пострадали четыре человека — они получили ранения от обломков стекла. Им оказана медицинская помощь.

В нем также уточняется, что ракеты попали в здание пансионата и в зернохранилище. От обломков ракет и взрывной волны начался пожар в гаражном кооперативе, повреждены несколько многоквартирных домов.

Ранения получили 11 человек. В состоянии средней тяжести госпитализировали 27-летнюю женщину и ее 9-месячную дочь, написал глава Херсонской ОВА. Также, по его словам, ранен 33-летний медик Красного Креста.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что осень и зима могут стать рекордными по количеству дронов-камикадзе, которые российские войска используют против Украины. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Он отметил, что только за сентябрь российская армия применила против Украины более 500 беспилотников.

„Против дронов бороться нужно, потому что эта осень-зима будет рекордной по количеству применения беспилотных летательных аппаратов „Шахед“. За шесть месяцев прошлого отопительного сезона было использовано против Украины более тысячи „Шахедов“. А мы уже имеем полтысячи всего за один месяц“, — добавил Игнат.

Британская разведка - об успехах ВСУ в Донецкой области

Ситуация в районе села Великая Новоселка, расположенном к западу от города Угледар в Донецкой области, за последний месяц стабилизировалась, а интенсивность боевых действий по сравнению с июнем-июлем 2023 года значительно снизилась, утверждают аналитики министерства обороны Великобритании. В британской разведке, в частности, полагают, что за летние месяцы ВСУ освободили на этом направлении не менее 125 кв. км территории.

В отчете указывается, что действия украинских войск в районе Великой Новоселки сковали подразделения 36-й и 5-й общевойсковых армий ВС РФ, что не позволило им усилить другие районы. Однако, несмотря на это, российские войска здесь, вероятно, продолжают удерживать оборонительные позиции с целью противостоять возможным будущим наступательных операциям Вооруженных сил Украины. Аналитики Минобороны Великобритании считают маловероятным значительное сокращение численности российских войск в этом регионе.

ISW: Кремль использует ближневосточный конфликт в войне против Украины