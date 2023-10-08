На выходных погода разбушевалась не на шутку - продолжит ли она в том же духе в понедельник?

Понедельник, 09.10

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди, мокрый снег. Ветер преимущественно северо-западный и западный 5-10, порывами до 15 м/с, на островах и западном побережье 8-14 м/с порывами до 21 м/с, после полуночи ветер постепенно ослабеет и к утру стихнет по всей стране. Температура воздуха -2..+4, на побережье до +8°С. Утром на дорогах временами может быть скользко!

Днем: Переменная облачность. Во многих местах пойдет дождь, мокрый снег. К вечеру тучи рассеются и вероятность дождя уменьшится. Ветер северо-западный и западный, 3-9, на северном побережье порывами до 13 м/с, на островах и западном побережье 5-11, порывами до 17 м/с. Температура воздуха 4..10°С.

Вторник, 10.10

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременные дожди, мокрый снег. Ветер северо-западный и северный 4-10, на побережье порывами до 14 м/с, после полуночи - западный 2-8 м/с. Температура воздуха -2..+3, на побережье до 8°С.

Днем: Пасмурная погода с прояснениями. Во многих местах пойдет дождь, а также, мокрый снег. Ветер западный 3-9, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 5..9, на островах и на западном побережье до 12°С.

Среда, 11.10

Ночью: Пасмурно с прояснениями. Местами кратковременные дожди. Утром дождь усилится и достигнет островов и быстро распространится по суше в восточном направлении. Юго-западный и южный ветер усилится до 5-12, на побережье порывами до 17, утром до 20 м/с. Температура воздуха 1..7, на островах и на западном побережье до 11°С.

Днем: Пасмурная погода. Местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный и южный, 7-12, порывами до 15 м/с, на островах и побережье 10-15 м/с, порывами до 22 м/с. Температура воздуха 10..15°С.

Четверг, 12.10

Ночью: Пасмурная погода с прояснениями. Временами дождь. Ветер юго-западный и западный 7-12, порывами до 15 м/с, на островах и побережье 10-15, порывами до 22 м/с. Температура воздуха 8..13°С.