C 1 января многоразовая посуда на мероприятиях по всей Эстонии станет обязательной. Как это коснется всех жителей?
Главный специалист отдела экономики замкнутого цикла Таллиннского стратегического центра Лийна Канарбик говорит, что многоразовая посуда не только спасает природу и защищает окружающую среду, но и помогает поддерживать чистоту, добавляет мероприятиям на свежем воздухе гламура и дает понять, что это организатор мероприятия мыслит экологично.
Лийна, насколько большой проблемой является разовая посуда на мероприятиях, проходящих сегодня в Таллинне?
В 2019 году Таллинн запретил использование одноразовой пластиковой посуды и столовых приборов на массовых мероприятиях. С 2019 года разрешено использовать только биоразлагаемую и компостируемую посуду и приборы. К сожалению, замена одного одноразового материала другим не решила проблему, поскольку объем отходов не меняется. Как одноразовый пластик, так и одноразовый биоразлагаемый материал, будь то целлюлоза, бамбук или другой, обременительны для природы. В Эстонии нет возможности промышленно компостировать компостируемую посуду, поэтому она оказывается в смешанных бытовых отходах и на мусоросжигательных заводах или на свалке – так же, как одноразовая пластиковая посуда. Когда на мероприятии использовалась одноразовая посуда и столовые приборы, после него мы все видели фотографии переполненных мусорных баков или горы одноразовой посуды, захламляющей всю территорию. Замусоривание заметно и это, безусловно, выставляет мероприятие в дурном свете.
Значит, единственное решение здесь — повторное использование?
Меньшее, что мы можем сделать как крупное общество потребления, – это как можно дольше поддерживать обращение материалов. Никакие одноразовые материалы не помогут. В некоторых сферах повторное использование решений – единственный путь вперед. Слышали ли вы о Всемирном дне чрезмерного потребления? Он также известен как День экологического долга (англ. Earth Overshoot Day): это день, к которому люди израсходовали природные ресурсы, отведенные на этот год. Этот день рассчитывается путем деления объема естественного воспроизводства на объем природных ресурсов, используемых человеком, и умножения результата на 365. Если в 1987 году Всемирный день экологического долга приходился на конец октября, то сегодня он сместился на июль. Однако объемное потребление жителей Эстонии способствовало тому, что все запасы полезных ископаемых в Эстонии, отведенные на 2023 год, мы израсходовали уже к 14 марта.
Какая бы вышла экономия, если бы использовалась только многоразовая посуда?
Зависит от того, под каким углом на это смотреть. Судя по объему образующихся отходов, мусорные баки остаются пустыми, а затраты на вывоз мусора существенно снижаются. С точки зрения природных ресурсов происходит экономия, так как при использовании многоразовой посуды приходится каждый раз в среднем в десять раз меньше добывать/вводить в использование новые полезные ископаемые, и, таким образом, сохраняется много воды и электричества. С точки зрения организации мероприятия требованием оплачивать залоговую стоимость повторного использования можно заставить потребителя, поскольку мы работаем по принципу «загрязняет потребитель“.
Что означает этот принцип «загрязняет потребитель“?
Дело в том, что каждый, кто хочет использовать продукт-услугу на публичном мероприятии, платит за это. То же и с залогом на повторное использование, логистику и мойку посуды. Так что повторное использование посуды может вообще не повлечь больших затрат для организатора. Однако, если характер мероприятия не требует внесения залога за используемую посетителем/потребителем посуду (например, на спортивном мероприятии, где стаканы с напитком хватают на бегу), то за обращение с посудой должен платить организатор мероприятия. Также расходы, связанные с повторным использованием, можно скрыть в цене билета на мероприятие или какой-либо другой услуги. При этом организатор снова экономит на вывозе мусора и на покупке одноразовой посуды.
Я знаю, что в Таллинне приняты экологичные правила проведения мероприятий. Что они собой представляют?
В 2022 году совместно с компанией Acento завершена предварительная версия методических рекомендаций по проведению экологически безопасных мероприятий, в которых содержатся требования и советы организатору массовых мероприятий. Использование многоразовой посуды было лишь частью этого руководства. 5 апреля 2023 года мэр Таллинна принял «Правила организации экологически безопасных мероприятий“, обязательные для всех городских учреждений и партнеров по сотрудничеству.
Согласно новым правилам, организатор мероприятия должен следить за тем, чтобы на мероприятиях, проходящих в Таллинне, еда и напитки подавались только в многоразовой посуде и использовались только многоразовые столовые приборы. Разрешены одноразовые соломинки для питья, палочки для перемешивания и украшения для коктейлей, которые не изготовлены из пластика, окисляющегося пластика или биоразлагаемого пластика.
Какие мероприятия уже прошли с этим повторным использованием посуды?
В 2022 году мы протестировали принципы проведения экологически безопасных мероприятий на четырех примерах: Майский забег, Дни моря в Таллинне, фестиваль Birgitta и Таллиннский марафон. В 2023 году – это, безусловно, Молодежный праздник песни и танца. События, которые уже прошли путем повторного использования, обычно не возвращаются к одноразовой посуде. Есть и такие заведения, как Unibet Arena, с автоматами Cuploop, куда можно вернуть многоразовую посуду. Благодаря этому на мероприятиях, организованных Ареной, используются только многоразовые стаканчики.
Как люди приняли на такое изменение?
В целом люди сотрудничают и ориентированы на поиск решений. Не зацикливаются на том, чтобы во всем видеть проблемы. Отзывы посетителей все-таки скорее позитивные. Место проведения мероприятия во много раз чище, а само мероприятие имеет позитивный имидж. Однако в качестве негативного момента указывается, что у разных поставщиков услуг – разные способы возврата тары. У кого депозит, у кого автомат, а у кого вообще QR-код. И посетитель должен сам следить за тем, какой поставщик предлагает свои услуги на данном конкретном мероприятии. Проблемы с порядком получения возмещения залога обязательно вызовут очереди.
Поскольку использование многоразовой посуды на мероприятиях до сих пор было добровольным, различные поставщики услуг не вкладывали так много в свои услуги. Всякому новшеству для реализации нужно время. Как для поставщиков услуг, так и для потребителей. Теперь, когда требование станет общеэстонским (с 1 января 2024 года), все услуги тоже станут однозначно лучше и удобнее.
Насколько вы планируете таким решением уменьшить образование мусора в течение года?
С новым правилом объем отходов значительно уменьшится. Точные цифры на данный момент назвать нельзя, так как это совсем свежее требование. За последний год Таллинн несколько раз встречался с различными организаторами мероприятий и поставщиками услуг. Все требования и дальнейшие направления обсуждались вместе, так что ни для кого ничего в новинку не будет. Мы также начнем получать эти данные об экономии от наших партнеров по сотрудничеству на постоянной основе.
Всю актуальную информацию о событиях, посвященных тому, что Таллинн в 2023 году станет Зеленой столицей Европы, найдете на greentallinn.eu/ru.