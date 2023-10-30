C 1 января многоразовая посуда на мероприятиях по всей Эстонии станет обязательной. Как это коснется всех жителей?

Лийна, насколько большой проблемой является разовая посуда на мероприятиях, проходящих сегодня в Таллинне?

В 2019 году Таллинн запретил использование одноразовой пластиковой посуды и столовых приборов на массовых мероприятиях. С 2019 года разрешено использовать только биоразлагаемую и компостируемую посуду и приборы. К сожалению, замена одного одноразового материала другим не решила проблему, поскольку объем отходов не меняется. Как одноразовый пластик, так и одноразовый биоразлагаемый материал, будь то целлюлоза, бамбук или другой, обременительны для природы. В Эстонии нет возможности промышленно компостировать компостируемую посуду, поэтому она оказывается в смешанных бытовых отходах и на мусоросжигательных заводах или на свалке – так же, как одноразовая пластиковая посуда. Когда на мероприятии использовалась одноразовая посуда и столовые приборы, после него мы все видели фотографии переполненных мусорных баков или горы одноразовой посуды, захламляющей всю территорию. Замусоривание заметно и это, безусловно, выставляет мероприятие в дурном свете.

Значит, единственное решение здесь — повторное использование?