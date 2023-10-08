08.10.2023, 16:22
СЕЙЧАС на DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: сможет ли “Виймси“ обыграть “Калев“ и одержать первую победу в сезоне?(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
В воскресенье эстоно-латвийская баскетбольная лига Paf команда “Калев“ сыграет с клубом “Виймси“. Начало матча в 17:00.
„Калев“ в нынешнем сезоне одержал две победы, обыграв в сентябре “Авис Утилитас“ (Рапла) со счетом 78:72 и “Валмиеру“ со счетом 87:79. Однако ситуация в команде тревожная, так как тяжелую травму колена получил защитник Келвин Робинсон, который великолепно начал сезон. Тем не менее ряды “Калева“ пополнил 36-летний Брэндис Ралей-Росс, который уже представлял клуб ранее.