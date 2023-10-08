СЕЙЧАС на DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: сможет ли “Виймси“ обыграть “Калев“ и одержать первую победу в сезоне?

„Калев“ в нынешнем сезоне одержал две победы, обыграв в сентябре “Авис Утилитас“ (Рапла) со счетом 78:72 и “Валмиеру“ со счетом 87:79. Однако ситуация в команде тревожная, так как тяжелую травму колена получил защитник Келвин Робинсон, который великолепно начал сезон. Тем не менее ряды “Калева“ пополнил 36-летний Брэндис Ралей-Росс, который уже представлял клуб ранее.

"У Келвина травма, которую он получил в предыдущей игре, но у нас есть Рэйли-Росс, и Лоренцо Феррелл, который не был особо задействован в предыдущих играх. На тренировках проделывается серьезная работа. Нам было довольно сложно в контрольной игре против Виймси, потому что молодые ребята хотели нас обыграть. Возможно, нам стоит отнестись к предстоящему сопернику очень серьезно“, — сказал главный тренер команды Калле Кландорф.