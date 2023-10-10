Покупки по телефону: как расторгнуть договор, если товар не подошел?(3)
Тоомас уже больше года не может решить проблему с фирмой Dentle, которая продает электрические зубные щетки по телефону. 4 августа прошлого года мужчине поступил звонок, и консультант фирмы предложил ему приобрести их товар. Мужчина согласился, но только с условием: если щетка ему не подойдет, он сможет расторгнуть договор. Оператор подтвердил, что это возможно. Но на практике вышло иначе. Какие права есть у покупателя, осуществляющего покупку посредством телефонных продаж, узнавала "МК-Эстония“.
Купившему электрическую щетку Тоомасу каждые два месяца, согласно договору, отправляли посылки с насадками для этой щетки. Всего должно было прийти 6 посылок. 27 евро каждая, которые, разумеется, мужчина должен был оплатить.
„Изначально я поставил условие, что, если щетка мне не подойдет, я могу расторгнуть договор. Сначала консультант как-то не соглашался. Но спустя полчаса разговора согласился, сказав, что я могу прекратить договор в любое время“, – вспоминает Тоомас.
Не отвязаться
Получив щетку, Тоомас ее опробовал и спустя примерно месяц решил, что для его десен она не подходит. Мужчина сообщил об этом в фирму, желая расторгнуть договор, чтобы не получать новые посылки. Однако фирма отказалась это делать. Посылки продолжали приходить.
За первую из них мужчина заплатил. Последующие посылки мужчина уже не стал оплачивать. Запакованными он их так и отправлял обратно в Dentle.
„Однако они утверждают, что не получали моих посылок, и продолжают требовать деньги“, – говорит Тоомас.
Мужчине регулярно приходили напоминания о неоплаченных счетах, к которым уже добавлялись пени.
Фирма передала долговое требование в Julianus Inkasso. В декабре 2022 года Тоомас оплатил требование по второй посылке – 47,37 евро.
„Однако от инкассо пришло еще два требования по следующим посылкам, которые я уже отправил обратно“, – говорит Тоомас.
Он обратился в Департамент защиты потребителя. Но дело осложняется тем, что фирма Dentle – только посредник. Договор о покупке был заключен со шведской фирмой Good Business AB, на счет которой происходила оплата. Поэтому Тоомаса попросили предоставить новое заявление в департамент.
В черном списке
„Мой адвокат утверждает, что ни у Dentle, ни у инкассо нет права что-либо с меня требовать, – говорит Тоомас. – Я смотрел на сайте Департамента защиты потребителя – там уже был по сути такой же случай и жалоба на фирму Dentle. И департамент принял решение в пользу клиента, поскольку фирма не разъяснила ему условия отказа от договора. Кроме того, я видел, что фирма – в «черном списке“ департамента. Но недавно уже была исключена из него“.
По состоянию на 12 сентября в черном списке Департамента защиты потребителя имеется одно решение касательно фирмы Scandinavian Good Business AB, принятое в пользу клиента. В решении говорится, что фирма не имеет права посылать клиенту товар и требовать за него оплату, если договор был расторгнут. Клиент сообщил фирме, что не желает получать ее товаров, и таким образом был освобожден от ее требований. Фирма Scandinavian Good Business AB находится в черном списке департамента с 20 августа.
Фирма предлагала варианты
На запрос "МК-Эстонии“ в Julianus Inkasso ответили, что производство приостановлено и фирма ждет информации от своего клиента – Scandinavian Good Business AB.
Тоомас также сообщил, что фирма Julianus inkasso после очередного разговора все же аннулировала свои требования к мужчине. Теперь остается решить вопрос лишь с Scandinavian Good Business AB и Dentle.
Dentle со своей стороны отвечают, что предлагали Тоомасу варианты решения вопроса, но они его не устроили. И поскольку клиент обратился в Департамент защиты потребителя, то в интересах разбирательства фирма дело не комментирует.
Из начальной переписки Тоомаса с фирмой Dentle видно, что фирма не намерена прекращать договор «просто потому, что клиенту товар не подошел“. А в качестве решения проблемы фирма предложила мужчине заменить наконечники для щетки на те, что подходят для чувствительных зубов, выслать оставшиеся две упаковки разом, и на этом закончить договор. То есть с Тоомаса потребовали оплату за все шесть упаковок.
Достаточно одного СМС
В департаменте подтверждают, что жалобы в отношении фирмы Dentle или Scandinavian Good Business AB поступали и раньше. Более того, еще в 2021 году департамент предупреждал потребителей о проблемах, возникающих у клиентов этой фирмы.
Относительно ситуации Тоомаса департамент уточняет, что клиента попросили подать новое заявление с указанием верного названия фирмы.
„Сами по себе продажи по телефону не запрещены законом. Но важно, чтобы потребители внимательно ознакомились с договором и понимали, какие правовые последствия с ним связаны. Потребитель и фирма могут быть связаны договором только в том случае, если после договоренности по телефону фирма предоставила всю информацию на сохраняемом носителе (например, в письме или СМС), и клиент подтвердил свое согласие в письменной форме. В противном случае сделка считается недействительной“, – объясняет эксперт по консультированию из комиссии по потребительским спорам Департамента защиты потребителя Маргот Леэн.
В случае с Тоомасом такое подтверждение было. После разговора по телефону мужчина получил СМС с информацией и расценками на заказанную зубную щетку и на последующие 6 посылок с наконечниками к ней. На это сообщение мужчина ответил «Да“, что и стало его подтверждением согласия на заключение договора.
По закону у покупателя есть право вернуть купленный в интернете или по телефону товар в течение 14 дней после его получения. Но это правило не касается товара, который уже опробован и не может быть возвращен из-за
соображений гигиены. Зубная щетка тоже относится к таким товарам. Тем не менее, по закону Тоомас имел право отказаться от дополнительных посылок.
Дело в сроках
„Как правило, Dentle продает свои товары по телефону и таким образом, что клиенту приходит несколько посылок. Если клиент открыл первую посылку и уже не может ее вернуть, он все же может в течение 14 дней после ее получения отказаться от последующих посылок с насадками“, – объясняет Маргот Леэн.
То же самое написано и в условиях покупки, которые приведены на интернет-сайте Dentle.
Получается, что если бы Тоомас сообщил фирме о своем желании расторгнуть договор в первые 14 дней после получения зубной щетки, то проблем с этим возникнуть не должно было.
Однако мужчина утверждает, что в самом первом разговоре по телефону консультант фирмы хоть и не сразу, но все же подтвердил, что расторгнуть договор можно в любое время. Мужчина считает, что поскольку фирма записывает свои телефонные звонки, то, вероятно, может прослушать и тот разговор.
Но Dentle в последующей переписке с Тоомасом заверяет, что разговор прослушали, и, по их мнению, консультант все разъяснил верно, не обещая возможности досрочного расторжения договора. Фирма также подчеркивает, что в СМС, присланном для подтверждения заказа, была и ссылка на все условия договора.
Тоомас возмущен и считает, что фирма не выполняет своих изначальных обещаний. Он также обращает внимание на то, что в письменных ответах Dentle обычно нет имени отвечающего сотрудника. Лишь иногда в подписи появляется некая Рийна без фамилии. Подобное ведение деловой переписки ему кажется не очень корректным. Хотя в целом ответы фирмы достаточно информативны.
Комментарий
Евгений Твердохлебов, присяжный адвокат
Надо различать длящийся договор и одоразовый. Длящийся заключают на период, в течение которого что-то выполняется. Например, договор аренды жилья тоже длящийся.
Если по договору о покупке зубных щеток их присылают регулярно в течение пяти лет – это тоже длящийся договор, т. к. есть срок. А покупка щетки из пяти частей или покупка булки в магазине – это одноразовый договор, даже если эти щетки вам прислали через пять лет по частям.
В первом случае отказаться от договора можно в течение 14 дней после получения первой посылки. То есть, если мы на пять лет заключили договор, по которому нам каждый месяц присылают зубные щетки, то передумать и отказаться можно только после первой посылки.
Но при этом у покупателя сохраняется право отказаться от договора, если вещь некачественная.
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