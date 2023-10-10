Покупки по телефону: как расторгнуть договор, если товар не подошел?

„Мой адвокат утверждает, что ни у Dentle, ни у инкассо нет права что-либо с меня требовать, – говорит Тоомас. – Я смотрел на сайте Департамента защиты потребителя – там уже был по сути такой же случай и жалоба на фирму Dentle. И департамент принял решение в пользу клиента, поскольку фирма не разъяснила ему условия отказа от договора. Кроме того, я видел, что фирма – в «черном списке“ департамента. Но недавно уже была исключена из него“.

Он обратился в Департамент защиты потребителя. Но дело осложняется тем, что фирма Dentle – только посредник. Договор о покупке был заключен со шведской фирмой Good Business AB, на счет которой происходила оплата. Поэтому Тоомаса попросили предоставить новое заявление в департамент.

„Однако от инкассо пришло еще два требования по следующим посылкам, которые я уже отправил обратно“, – говорит Тоомас.

Фирма передала долговое требование в Julianus Inkasso. В декабре 2022 года Тоомас оплатил требование по второй посылке – 47,37 евро.

„Однако они утверждают, что не получали моих посылок, и продолжают требовать деньги“, – говорит Тоомас.

За первую из них мужчина заплатил. Последующие посылки мужчина уже не стал оплачивать. Запакованными он их так и отправлял обратно в Dentle.

Получив щетку, Тоомас ее опробовал и спустя примерно месяц решил, что для его десен она не подходит. Мужчина сообщил об этом в фирму, желая расторгнуть договор, чтобы не получать новые посылки. Однако фирма отказалась это делать. Посылки продолжали приходить.

„Изначально я поставил условие, что, если щетка мне не подойдет, я могу расторгнуть договор. Сначала консультант как-то не соглашался. Но спустя полчаса разговора согласился, сказав, что я могу прекратить договор в любое время“, – вспоминает Тоомас.

Купившему электрическую щетку Тоомасу каждые два месяца, согласно договору, отправляли посылки с насадками для этой щетки. Всего должно было прийти 6 посылок. 27 евро каждая, которые, разумеется, мужчина должен был оплатить.

„Сами по себе продажи по телефону не запрещены законом. Но важно, чтобы потребители внимательно ознакомились с договором и понимали, какие правовые последствия с ним связаны. Потребитель и фирма могут быть связаны договором только в том случае, если после договоренности по телефону фирма предоставила всю информацию на сохраняемом носителе (например, в письме или СМС), и клиент подтвердил свое согласие в письменной форме. В противном случае сделка считается недействительной“, – объясняет эксперт по консультированию из комиссии по потребительским спорам Департамента защиты потребителя Маргот Леэн.

В департаменте подтверждают, что жалобы в отношении фирмы Dentle или Scandinavian Good Business AB поступали и раньше. Более того, еще в 2021 году департамент предупреждал потребителей о проблемах, возникающих у клиентов этой фирмы.

Из начальной переписки Тоомаса с фирмой Dentle видно, что фирма не намерена прекращать договор «просто потому, что клиенту товар не подошел“. А в качестве решения проблемы фирма предложила мужчине заменить наконечники для щетки на те, что подходят для чувствительных зубов, выслать оставшиеся две упаковки разом, и на этом закончить договор. То есть с Тоомаса потребовали оплату за все шесть упаковок.

Dentle со своей стороны отвечают, что предлагали Тоомасу варианты решения вопроса, но они его не устроили. И поскольку клиент обратился в Департамент защиты потребителя, то в интересах разбирательства фирма дело не комментирует.

Тоомас также сообщил, что фирма Julianus inkasso после очередного разговора все же аннулировала свои требования к мужчине. Теперь остается решить вопрос лишь с Scandinavian Good Business AB и Dentle.

На запрос "МК-Эстонии“ в Julianus Inkasso ответили, что производство приостановлено и фирма ждет информации от своего клиента – Scandinavian Good Business AB.

По состоянию на 12 сентября в черном списке Департамента защиты потребителя имеется одно решение касательно фирмы Scandinavian Good Business AB, принятое в пользу клиента. В решении говорится, что фирма не имеет права посылать клиенту товар и требовать за него оплату, если договор был расторгнут. Клиент сообщил фирме, что не желает получать ее товаров, и таким образом был освобожден от ее требований. Фирма Scandinavian Good Business AB находится в черном списке департамента с 20 августа.

В случае с Тоомасом такое подтверждение было. После разговора по телефону мужчина получил СМС с информацией и расценками на заказанную зубную щетку и на последующие 6 посылок с наконечниками к ней. На это сообщение мужчина ответил «Да“, что и стало его подтверждением согласия на заключение договора.

По закону у покупателя есть право вернуть купленный в интернете или по телефону товар в течение 14 дней после его получения. Но это правило не касается товара, который уже опробован и не может быть возвращен из-за

соображений гигиены. Зубная щетка тоже относится к таким товарам. Тем не менее, по закону Тоомас имел право отказаться от дополнительных посылок.

Дело в сроках

„Как правило, Dentle продает свои товары по телефону и таким образом, что клиенту приходит несколько посылок. Если клиент открыл первую посылку и уже не может ее вернуть, он все же может в течение 14 дней после ее получения отказаться от последующих посылок с насадками“, – объясняет Маргот Леэн.

То же самое написано и в условиях покупки, которые приведены на интернет-сайте Dentle.

Получается, что если бы Тоомас сообщил фирме о своем желании расторгнуть договор в первые 14 дней после получения зубной щетки, то проблем с этим возникнуть не должно было.

Однако мужчина утверждает, что в самом первом разговоре по телефону консультант фирмы хоть и не сразу, но все же подтвердил, что расторгнуть договор можно в любое время. Мужчина считает, что поскольку фирма записывает свои телефонные звонки, то, вероятно, может прослушать и тот разговор.

Но Dentle в последующей переписке с Тоомасом заверяет, что разговор прослушали, и, по их мнению, консультант все разъяснил верно, не обещая возможности досрочного расторжения договора. Фирма также подчеркивает, что в СМС, присланном для подтверждения заказа, была и ссылка на все условия договора.