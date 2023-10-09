Что делать, если вас обрызгали водой из лужи, какое наказание может грозить водителю и сколько стоит химчистка?(3)
Брызги грязи из-под колес автомобилей могут доставить немало неприятных минут и даже навредить здоровью. "МК-Эстония“ узнала, что делать, если вы пострадали из-за любителя поднимать волну.
На дворе стоит погожий сентябрь, но конец августа выдался в этом году изрядно дождливым. Тем не менее погода погодой, а на работу и по прочим важным делам ходить надо. Что же делать, если на улице вас окатил водой из лужи мимо проезжавший автомобиль?
Не поливай грязью ближнего своего
Наша читательница Вера, жительница столичного района Ласнамяэ, отправилась по блестящей после дождя улице вместе с лежащим в коляске годовалым сыном на автобусную остановку.
Лавируя среди луж различной глубины, Вера раздраженно думала о том, что дорогу пора ремонтировать, поскольку ливневая канализация давно не работает: вокруг торчащих выше уровня дороги люков во время дождя собирается вода и заливает даже «зебру“ на переходе.
И словно в подтверждение ее мыслей Веру вдруг накрыла со спины волна грязной воды: проехавший позади молодой мамы автомобиль попал колесом в выбоину и обрызгал и женщину, и коляску.
„Номер я, конечно, не разглядела. И в марках машин не слишком разбираюсь, помню, что цвет темно-зеленый, и шильдик вроде округлый был. Может, «опель“, а может, и «тойота“, не знаю, – досадует Вера. – Да и не до того мне было: я стала смотреть, все ли в порядке с ребенком“.
К счастью, все брызги принял на себя предусмотрительно натянутый на коляску дождевик, и ребенок продолжил сладко спать. А вот его маме пришлось отказаться от планов и возвращаться домой: продолжать путь в инстанцию в светлом плаще, покрытом пятнами грязи, было решительно невозможно.
„Это форменное хулиганство, – возмущается молодая мать, негодуя также из-за того, что сорвались важные дела, – кто теперь оплатит мне химчистку? У человека за рулем должна быть хоть какая-то ответственность перед пешеходами, а если ее нет, надо прав лишать. Не умеешь ездить аккуратно – катайся на автобусе, и пусть тебя так же водой из лужи обольют, как меня. Может, чему-то да научишься“.
В поисках правосудия
Можно ли найти управу на тех, кто заботится лишь о собственном комфорте и походя нарушает чужие границы? Можно, но это не так-то просто.
Рауль Аннука, руководитель группы действий в чрезвычайных ситуациях Северной префектуры, говорит: «Закон о дорожном движении гласит, что водитель обязан регулировать скорость движения в зависимости от ситуации и, при необходимости, снижать скорость до такой степени, чтобы избежать
выброса воды, грязи, гравия или чего-либо подобного, что может нанести вред другим участникам дорожного движения. Пешеход, которого проезжающая машина обрызгала водой или грязью, может обратиться в полицию“.
В заявлении необходимо указать время и место инцидента, точный регистрационный номер транспортного средства, его цвет и, по возможности, описать водителя транспортного средства, поясняет Аннука.
Сотрудники полиции оценят происшествие и решат, есть ли основания для возбуждения дела о правонарушении. Если нарушение будет доказано, водителю может грозить штраф до 80 евро.
То есть если пешеход не запомнил ни номера, ни марки и тем более не разглядел человека за рулем, найти виноватого будет сложно. Но не невозможно.
Восстановить ход событий и доказать этот поступок хамоватого водителя наверняка помогут различные камеры наблюдения, которые, возможно, зафиксировали этот момент.
„Если вы как водитель заметили, что случайно обрызгали кого-то, то как можно скорее остановитесь, извинитесь и предложите всю возможную помощь: например, подвезти человека на работу или домой и оплатить услуги химчистки. Самое главное – это жест предложения помощи“, – добавляет сотрудник полиции.
Бремя доказательства – на потерпевшем
Юрист Данил Липатов, руководитель юридического бюро Progressor, приводит регуляцию из Закона о дорожном движении: «Понятие дорожно-транспортного происшествия – событие, возникшее в процессе движения по дороге или выезда с дороги хотя бы одного транспортного средства, при котором получил травмы или погиб человек либо причинен имущественный ущерб. Соответственно в описываемой ситуации ключевым моментом будет ущерб, который нужно зафиксировать и оценить. Нет ущерба – нет происшествия“.
Если есть возможность зафиксировать место происшествия, это нужно непременно сделать. Почти каждый телефон может ставить маркировку даты и времени на фото, поэтому нужно включить эту функцию и сделать четкое фото или видеозапись, где видны лужа, пятна и брызги на одежде, советует Липатов.
„Но фотография может быть не очень информативной. Фотография места не может быть сама по себе доказательством, поэтому полезно привлечь очевидцев, попросить их оставить контактные данные и при необходимости выступить свидетелями, и обратиться в полицию“, – говорит Данил Липатов.
На окружающих зданиях, рядом стоящих светофорах или в других местах могут быть камеры видеонаблюдения. Возможно, они зафиксировали произошедший несчастный случай. Стоит попросить у тех, кому они принадлежат, интересующий фрагмент записи.
Все это нужно, чтобы в ходе возможного спора по востребованию ущерба у пострадавшего была доказательная база. Так как бремя доказательства лежит на потерпевшем, то он должен принять все меры, чтобы подтвердить произошедшее.
Нужно также обязательно сохранить чек за услуги химчистки. Если избавиться от пятен не удалось, и работники химчистки подтвердили, что вещь безвозвратно испорчена и восстановлению не подлежит, можно составить акт о порче имущества. Водитель не обязан его оплачивать, если суд не решит иначе (отдельный вопрос – оправданно ли экономически судиться по такому вопросу), но не исключено, что водитель согласится таким образом загладить вину.
„Подумаешь, вода из лужи“
Кому-то может показаться мелочью, пусть и досадной, сам факт попадания воды из лужи как на одежду, так и на лицо или волосы – подумаешь, большая беда, утерся и пошел. Однако врачи-инфекционисты утверждают, что лужи могут стать базой для большого количества патогенов.
Если, например, контакт с грязной водой произошел на травмированном участке кожи, то организму грозят стафилококки, стрептококки, вызывающие различные виды воспалений в организме и даже абсцессы.
Если человека окатили с ног до головы и грязная вода попала в лицо (это особенно вероятно для детей маленького роста), есть вероятность проглотить воду. Поскольку большие глубокие лужи в городе – следствие не очень-то хорошей работы ливневой канализации, дождевая вода может быть смешана со сточными водами и содержать цисты лямблий и яйца гельминтов, бактерии и вирусы, вызывающие кишечные инфекции, а некоторые микроорганизмы угрожают возникновением вирусного гепатита А.
Если вам не повезло и вас окатили водой из лужи, последите за своим здоровьем. Высокая температура, тошнота, рвота, диарея, возникновение подозрительных симптомов, которые снижают качество жизни – это повод обратиться к врачу.
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