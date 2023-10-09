Что делать, если вас обрызгали водой из лужи, какое наказание может грозить водителю и сколько стоит химчистка?

На дворе стоит погожий сентябрь, но конец августа выдался в этом году изрядно дождливым. Тем не менее погода погодой, а на работу и по прочим важным делам ходить надо. Что же делать, если на улице вас окатил водой из лужи мимо проезжавший автомобиль?

Не поливай грязью ближнего своего

Наша читательница Вера, жительница столичного района Ласнамяэ, отправилась по блестящей после дождя улице вместе с лежащим в коляске годовалым сыном на автобусную остановку.

Лавируя среди луж различной глубины, Вера раздраженно думала о том, что дорогу пора ремонтировать, поскольку ливневая канализация давно не работает: вокруг торчащих выше уровня дороги люков во время дождя собирается вода и заливает даже «зебру“ на переходе.

И словно в подтверждение ее мыслей Веру вдруг накрыла со спины волна грязной воды: проехавший позади молодой мамы автомобиль попал колесом в выбоину и обрызгал и женщину, и коляску.

„Номер я, конечно, не разглядела. И в марках машин не слишком разбираюсь, помню, что цвет темно-зеленый, и шильдик вроде округлый был. Может, «опель“, а может, и «тойота“, не знаю, – досадует Вера. – Да и не до того мне было: я стала смотреть, все ли в порядке с ребенком“.

К счастью, все брызги принял на себя предусмотрительно натянутый на коляску дождевик, и ребенок продолжил сладко спать. А вот его маме пришлось отказаться от планов и возвращаться домой: продолжать путь в инстанцию в светлом плаще, покрытом пятнами грязи, было решительно невозможно.

„Это форменное хулиганство, – возмущается молодая мать, негодуя также из-за того, что сорвались важные дела, – кто теперь оплатит мне химчистку? У человека за рулем должна быть хоть какая-то ответственность перед пешеходами, а если ее нет, надо прав лишать. Не умеешь ездить аккуратно – катайся на автобусе, и пусть тебя так же водой из лужи обольют, как меня. Может, чему-то да научишься“.

В поисках правосудия

Можно ли найти управу на тех, кто заботится лишь о собственном комфорте и походя нарушает чужие границы? Можно, но это не так-то просто.