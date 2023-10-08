Кохтла-Ярвескому хоккейному клубу присуждено странное техническое поражение

13-кратному чемпиону Эстонии “Вялк 494“ на выезде была присуждена техническая победа со счетом 5:0 над командой “Эверест“ из Кохтла-Ярве, на форме которой не было фамилий игроков.

"По решению Эстонской хоккейной федерации и судей нам сегодня была засчитана техническая победа по странной причине - на форме игроков “Эвереста“ не было фамилий. Тем не менее, мы все равно решили провести товарищеский матч с “Эверестом“, который выиграли со счетом 8:6“, — написали представители тартуского клуба в социальных сетях.

Нарвский ПСК разгромил “Виру Спутник“ со счетом 6:3. В составе победителей по две шайбы забросили Кирилл Ильин и Никита Кириллов, по одной шайбе забросили Александр Работинский и Егор Невзоров, шайбы в составе “Виру Спутника“ забросили Максим Урлич, Никита Тайлаков и Константин Коркус.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.