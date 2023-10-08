Этап КМ по плаванию: Энели Ефимова вышла в финал на дистанции 50 метров брассом, установив новый рекорд соревнований

Энели Ефимова, которая в пятницу установила рекорд Эстонии на дистанции 200 метров брассом и заняла четвертое место, в субботу выиграла на дистанцию 100 метров брассом. В воскресенье Ефимова во время предварительного заплыва на дистанции 50 метров брассом установила новый рекорд этапа КМ и вышла в финал.

На дистанции 200 м вольным стилем Грегор Зирк вышел в финал, преодолев дистанцию за 1.49,19, что стало четвертым результатом в предварительном заплыве. Ларс Антоняк, стартовавший третьим из эстонцев, занял 19-е место на дистанции 200 м брассом - 2.19,72.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.