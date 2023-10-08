Вице-мэр Кохтла-Ярве стал жертвой нападения

„Конфликт, о котором идет речь, произошел вчера (в субботу - прим. ред.) в 19:50 в Кохтла-Ярве на улице Эхитаяте. Во время конфликта 59-летний мужчина несколько раз ударил 25-летнего мужчину. Скорая помощь доставила 25-летнего мужчину в больницу для обследования, а затем его отправили на домашнее лечение. После инцидента 59-летний мужчина был задержан и доставлен в арестный дом“, - сказал порталу ERR представитель Йыхвиского полицейского отделения Вилле Ряник.

Мэр Кохтла-Ярве Вирве Линдер, сообщая об этом преступлении в соцсети, написала, что нападение произошло, когда Эрик Сечков фотографировал снесенный штормовым ветром павильон на автобусной остановке. К тому месту подошел агрессивный мужчина, и услышав о том, что перед ним представитель городской власти, напал на Сечкова, повалил его на землю и несколько раз ударил ногой по лицу.

Линдер отметила, что после ее избрания мэром в соцсетях идет активное разжигание гнева по отношению к ней и ее единомышленникам, кульминацией которого стало нападение в субботу вечером.

По словам Ряника, полиция начала уголовное производство, в ходе которого будут выяснены мотив деяния и другие обстоятельства: „Никакое разрешение конфликтов насильственным путем не допускается, и это влечет за собой расследование, в ходе которого собираются свидетельства об обстоятельствах произошедшего. Если свидетельства подтверждают преступление, то суд может наказать применившего насилие человека“.

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