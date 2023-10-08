ФОТО И ВИДЕО | Шторм продолжает бушевать: без электричества более 34 000 домохозяйств, что происходит в Таллиннском аэропорту?

„Мы работаем в две смены с повышенной нагрузкой, чтобы как можно быстрее устранить неполадки и восстановить электроснабжение. Поскольку штормовой ветер продолжается и сегодня, мы видим, что на подходе еще больше повреждений. К сожалению, при таком сильном ветре устранять неполадки сложно, так как это опасно для жизни, а безопасность превыше всего. Мы также призываем людей следовать всем предупреждениям и в опасную погоду оставаться дома в безопасности“, - сказал Михкель Хярм, председатель правления компании Elektrilevi.

Штормовые ветры наносят большой ущерб и приводят к масштабным отключениям электроэнергии. Бригады Elektrilevi работают в две смены по всей Эстонии для устранения повреждений. Однако сильные штормовые ветры увеличивают время устранения неполадок, поскольку проведение электромонтажных работ опасно для жизни и безопасность людей превыше всего. Elektrilevi также просит всех жителей держаться подальше от оборванных линий электропередач, так как они опасны для жизни.

Компания Elektrilevi и ее партнеры делают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения клиентов.

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NB! Компания Elektrilevi просит всех сообщать об отключениях электроэнергии через приложение MARU. В случае отключения электроэнергии оно позволяет оперативно обмениваться информацией между клиентом и компанией Elektrilevi.

Текущую информацию о количестве отключений и затронутых ими районах можно найти на карте отключений Elektrilevi.

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