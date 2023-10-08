ФОТО И ВИДЕО | Шторм продолжает бушевать: без электричества более 34 000 домохозяйств, что происходит в Таллиннском аэропорту?(4)
Агентство окружающей среды на выходные объявило штормовое предупреждение второго уровня для всей Эстонии, а для островов - даже третьего уровня. Штормовые ветры вызвали повсеместные масштабные отключения электроэнергии, ликвидацией которых по всей стране занимаются 60 бригад. Поскольку штормовые ветры не утихают, ожидаются новые отключения.
„Мы работаем в две смены с повышенной нагрузкой, чтобы как можно быстрее устранить неполадки и восстановить электроснабжение. Поскольку штормовой ветер продолжается и сегодня, мы видим, что на подходе еще больше повреждений. К сожалению, при таком сильном ветре устранять неполадки сложно, так как это опасно для жизни, а безопасность превыше всего. Мы также призываем людей следовать всем предупреждениям и в опасную погоду оставаться дома в безопасности“, - сказал Михкель Хярм, председатель правления компании Elektrilevi.
Штормовые ветры наносят большой ущерб и приводят к масштабным отключениям электроэнергии. Бригады Elektrilevi работают в две смены по всей Эстонии для устранения повреждений. Однако сильные штормовые ветры увеличивают время устранения неполадок, поскольку проведение электромонтажных работ опасно для жизни и безопасность людей превыше всего. Elektrilevi также просит всех жителей держаться подальше от оборванных линий электропередач, так как они опасны для жизни.
Компания Elektrilevi и ее партнеры делают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения клиентов.
Жителей просят готовиться к штормовой ночи, и вот некоторые рекомендации: Erakordsed ilmastikuolud - Käitumisjuhised kriisiolukordadeks (olevalmis.ee)
NB! Компания Elektrilevi просит всех сообщать об отключениях электроэнергии через приложение MARU. В случае отключения электроэнергии оно позволяет оперативно обмениваться информацией между клиентом и компанией Elektrilevi.
Текущую информацию о количестве отключений и затронутых ими районах можно найти на карте отключений Elektrilevi.
Видео расположенного на Рейди теэ здания, которое сейчас реновируют:
Видео парка между Рейди теэ и Нарвским шоссе, где часть деревьев вырваны из земли с корнем:
Море бушует. Фото читателя из порта Куйвасту сегодня около 9:30.
Перед детским садом Харку упало дерево. Как показалось очевидцам, здание не пострадало.
Ситуация в Таллиннском аэропорту
По словам Маргот Хольтс, руководителя по коммуникации Таллиннского аэропорта, сильный ветер обычно не мешает взлету, но сильный порывистый боковой ветер влияет на посадку. “Перед посадкой экипаж всегда получает самую последнюю информацию о погоде, и капитан принимает решение о посадке, исходя из соображений безопасности пассажиров“.
По статистике, основной причиной задержек руководитель по коммуникации называет более позднее, чем планировалось, прибытие, что, в свою очередь, означает и задержку вылета из Таллинна.
„Однако вчера важным фактором был сильный ветер, что привело к отмене двух утренних рейсов в Анталию, которые сразу же были перенесены на сегодня и, насколько нам известно, прибудут сегодня в 13:50 и 14:35. Два рейса из Риги также были отменены из-за ветра“, - сказала Хольтс.
Кроме того, по ее словам, из-за ветра были задержаны рейсы из Амстердама, Дубровника, Риги и Копенгагена. Последний из них вернулся в Арланду и в итоге приземлился в Таллинне в 01:45.
„Рейс из Анталии, который должен был приземлиться сегодня ночью в 03:14, был перенаправлен в аэропорт Риги и должен вылететь из Риги сегодня в 19:00. По другим причинам, таким как технические проблемы, отсутствие самолета или например более позднее прибытие, были задержаны два рейса“, - сказала Хольтс.
Сегодня рейсы пока что выполняются по расписанию, но пассажирам рекомендуется следить за расписанием полетов на сайте аэропорта, где в режиме реального времени отображаются прибытия и вылеты. Авиакомпании также будут информировать пассажиров о задержках рейсов.
По словам пресс-секретаря полиции, в связи со штормом полицейские тоже приходили на помощь спасателям в некоторых случаях, например, помогали регулировать движение. Но в посте Пирко Пярила в Twitter можно увидеть, что и полицейские брали в руки пилу и шли помогать убирать деревья с дороги.
О нанесенных штормом повреждениях в Нарве один читатель даже сделал видеоклип.
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