В Таллинне произошло три серьезных аварии: три человека доставлены в больницу

В 00:24 сообщили о ДТП в Таллинне на Ыйсмяэ теэ у остановки общественного транспорта "Мейстри", где 20-летний мужчина на автомобиле Škoda Fabia врезался в автомобиль Audi A8, которым управлял 28-летний мужчина. Водителя Škoda доставили в больницу.

В 02:32 сообщили о ДТП в Таллинне у дома по адресу Ыйлме, 5, где 43-летняя женщина на автомобиле Audi A3 въехала в припаркованный автомобиль Volvo XC60. Водителя Audi доставили в больницу.

В 03:21 сообщили о ДТП в Таллинне у дома по адресу Сыпрузе пуйестеэ, 212а, где 36-летний мужчина на автомобиле Hyundai врезался в автомобиль Ford Galaxy, которым управлял 48-летний мужчина. Пассажирку Ford - 21-летнюю женщину - доставили в больницу.

Об угнанных и найденных транспортных средствах сообщений не поступало.

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