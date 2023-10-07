Энели Ефимова выиграла стометровку брассом на этапе КМ в Берлине

Ефимова, которая в пятницу плыла 200 м брассом и заняла четвертое место, выиграла на дистанции 100 м (1.06,50). До рекорда Эстонии ей не хватило 32 сотых секунды.

Второй стала сингапурская пловчиха Эн Йи Летиция Сими (+0,36), третьей - Доминика Штандера из Польши (+0,51). Олимпийская чемпионка Рута Мейлутите на этот раз стала пятой.

Утром в субботу Ефимова вышла в финал, показав лучший результат (1.06,98) в предварительных заплывах.

"И Энели, и я довольны выступлением. Мы поработали над несколькими техническими моментами, и изменения уже дают результат“, - сказал после финала тренер Ефимовой Генри Хайн.

Грегор Зирк занял 6-е место на дистанции 200 м баттерфляем с результатом 1.58,50.

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