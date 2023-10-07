Эстонские фигуристы успешно выступили в Финляндии, у Александр Селевко - бронза

Finlandia Trophy — международный турнир по фигурному катанию, организуемый Федерацией фигурного катания Финляндии. Соревнования традиционно проходят осенью.

Первое место на турнире Finlandia Trophy занял японец Као Миура (267.81). Вторым стал еще один представитель Японии Сюн Сато (261.23).

Третье место занял представитель Эстонии Александор Селевко, набравший в сумме за две программы 238.25 балла. Михаил Селевко стал пятым - 223.95, а Арлет Леванди, набравший 210.41 балла занял восьмое место.

„Я доволен, что сегодня обошлось без падений, но ошибок было, конечно, многовато. Это мой первый старт в сезоне - мне очень нравится этот турнир, тут всегда все хорошо организовано и такая тёплая атмосфера.

Программа мне новая очень нравится - она про борьбу стихий, ветра и огня. Костюм я, кстати, придумал сам - долго работал над ним на компьютере, так что дизайн полностью мой.

Здорово выступать на одном турнире с братом - мы давно этого не делали. Мы очень друг друга поддерживаем - ну и нервничаем, конечно. Я обязательно смотрю его прокат и очень за него переживаю.

К тому же, если у меня что-то не вышло - всегда можно порадоваться за брата“, - прокомментировал свое выступление Михаил Селевко.

„Моя программа называется Байкал - это самое большое и глубокое озеро в мире. Так же называется и музыкальная композиция - мне очень нравится эта музыка.

Поэтому и костюм мы сделали такой - будто бы из осколков льда. Эту музыку мне предложил постановщик Бенуа Ришо. В начале программы я как бы оказываюсь на самой середине замерзшего озера - и там нет ни души, только я один.

Теперь я мечтаю туда съездить зимой, и, может, даже покататься там на коньках.

Я работаю над тройным акселем, чувствую, что смогу его выполнить. Пока проблема, видимо, в голове. Но это моя цель, и мы много над ним трудимся.

Я вырос за лето, мой рост теперь 176 см. Но главное - у меня стали шире плечи, хотя я и не «качаюсь“ в тренажерном зале. Пока пытаюсь привыкнуть к новым габаритам - конечно, это влияет и на катание тоже.