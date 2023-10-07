ФОТО и ВИДЕО | Житель украинского села Гроза: кто в Эстонии думает, что не так все однозначно - пусть берут вещи и едут в Россию

Менее чем через сутки после российской ракетной атаки по кафе в украинском селе Гроза, где проходили поминки, все тела погибших были извлечены из-под завалов.

Спустя сутки после трагедии

На месте бывшего кафе остался лишь кафельный пол и три стены. Груда кирпичей вперемешку с металлом, деревянными балками и бетонными блоками, которые были рассечены на мелкие кусочки, лежали в стороне. Вероятно, бетонные блоки были несущей конструкцией здания, а судя по их разрушениям, после такого удара выжить было невозможно.

Последствия трагедии на месте происшествия все еще видны. На земле лежит фрагмент ребра, но неясно, человеческий ли он. На пожелтевшей траве отчетливо видны бурые пятна. Возле одного из них сидит мужчина и плачет. Он кладет на это место цветы, закуривает сигарету и тоже кладет ее туда, не докурив.

Мужчину зовут Сергей Винник. По его словам, на этом месте лежала его дочь, это ее кровь. «А это, - указывает он в сторону на другое пятно, - кровь зятя. У него вообще кишки повылетали. Кошмар“.

„Да, дочь курила, - поясняет он причину, по которой положил к цветам сигарету, - я не одобрял, но она же взрослый человек“.

По его словам, погибшей дочке и зятю было по 25 лет, у них остались двое детей.

„Когда в августе ракета прилетела по Чернигову, то они находись там в 900 метрах от трагедии. А тут все-таки попало“, - с трудом говорит Сергей.

О ситуации в Эстонии

Мужчина интересуется ситуацией в Эстонии, есть ли те, кто поддерживают Россию. «Дело в том, что и у нас тут половина была за них при оккупации. Но после этого…“, - Сергей дает понять, что среди местных никого не осталось, кто бы считал, что не все так однозначно.

„У вас проще было - вы вышли все с гамом, встали все в живую очередь и отвоевались от Рашки! А мы от конченной ее…“, - снова не заканчивает мысль Сергей. Он обращается к жителям Эстонии, которые считают, что не все так однозначно: «Пусть берут вещи и едут в Рашку и живут там, если им неоднозначно“.

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