ФОТО и ВИДЕО | Житель украинского села Гроза: кто в Эстонии думает, что не так все однозначно - пусть берут вещи и едут в Россию
Корреспондент Delfi Роман Старапопов побывал в украинском селе Гроза и поговорил с родственниками погибших во время российской ракетной атаки, в результате которой скончался 51 человек. Ракета попала в кафе, в котором проходили поминки погибшего ранее мужчины.
Менее чем через сутки после российской ракетной атаки по кафе в украинском селе Гроза, где проходили поминки, все тела погибших были извлечены из-под завалов.
Спустя сутки после трагедии
На месте бывшего кафе остался лишь кафельный пол и три стены. Груда кирпичей вперемешку с металлом, деревянными балками и бетонными блоками, которые были рассечены на мелкие кусочки, лежали в стороне. Вероятно, бетонные блоки были несущей конструкцией здания, а судя по их разрушениям, после такого удара выжить было невозможно.
Последствия трагедии на месте происшествия все еще видны. На земле лежит фрагмент ребра, но неясно, человеческий ли он. На пожелтевшей траве отчетливо видны бурые пятна. Возле одного из них сидит мужчина и плачет. Он кладет на это место цветы, закуривает сигарету и тоже кладет ее туда, не докурив.
Мужчину зовут Сергей Винник. По его словам, на этом месте лежала его дочь, это ее кровь. «А это, - указывает он в сторону на другое пятно, - кровь зятя. У него вообще кишки повылетали. Кошмар“.
„Да, дочь курила, - поясняет он причину, по которой положил к цветам сигарету, - я не одобрял, но она же взрослый человек“.
По его словам, погибшей дочке и зятю было по 25 лет, у них остались двое детей.
„Когда в августе ракета прилетела по Чернигову, то они находись там в 900 метрах от трагедии. А тут все-таки попало“, - с трудом говорит Сергей.
О ситуации в Эстонии
Мужчина интересуется ситуацией в Эстонии, есть ли те, кто поддерживают Россию. «Дело в том, что и у нас тут половина была за них при оккупации. Но после этого…“, - Сергей дает понять, что среди местных никого не осталось, кто бы считал, что не все так однозначно.
„У вас проще было - вы вышли все с гамом, встали все в живую очередь и отвоевались от Рашки! А мы от конченной ее…“, - снова не заканчивает мысль Сергей. Он обращается к жителям Эстонии, которые считают, что не все так однозначно: «Пусть берут вещи и едут в Рашку и живут там, если им неоднозначно“.
Про Россию и оккупацию
„Газовая страна, а топят дровами. Срать ходят в ведро и выливают это все через окно. Вон, стояли у нас [во время российской оккупации] в Василенково якуты. Местные рассказывали, что заняли они дома. А кто там будет сопротивляться, человек с оружием пришел. Тем более никто ж не знает, что у него в голове. Пацан сходил в туалет, наделал пирамидку, а смыть не знает как. Ну, нажми ты на кнопку! Потом в ванну наделал пирамидку. Разве это люди?“ - задается вопросом Сергей Винник.
Погибли семьями
Дом Натальи Березанец находится рядом с кафе. Во время ракетного удара она была на работе.
„Дом пострадал, во время обстрела дома находился 16-летний сын. Он мне сразу позвонил и сказал, что дома повыбивало окна. Я попросила начальницу привезти меня домой. Первое - шок! Я не думала, что в кафе будут разрушения такого масштаба, что это прямое попадание и столько погибших“, - вспоминает день трагедии Наталья.
„Люди плачут - те, чьи родные погибли в кафе. Люди кричат, разгребают, пытаются достать погибших. Зрелище ужасное. Не думала, что такое увижу настолько близко“, - рассказывает женщина.
„Мои друзья, соседи через дом, супружеская пара погибла. Я их очень хорошо знала, очень дружили с ними. Я до последнего надеялась, что они не пошли туда. Бабушка говорит: «Позвони Наташе, потому что они пошли на поминки“. Потом я поняла, что их нет в живых“, - рассказывает Наталья, которая пыталась звонить раз 5. По ее словам, сначала гудки шли, а потом телефон отключился.
Женщина говорит, что после этой трагедии ее ненависть к действиям России увеличилась еще больше.
„Соседка Ольга погибла, ее брат Игорь со своей семьей - женой и маленьким мальчиком, - продолжает Наталья. - Если я не ошибаюсь, ему 6 лет было. Родители мальчика тоже молодые, им было 30 и 35 лет. Погибли те, кто работали в самом кафе и магазине. Очень жаль. Хороший знакомый погиб, он работал учителем. Его жена погибла. У них остались старший сын и дочь. Я думаю, родственники их возьмут к себе. Еще семья погибла, у них ребенок остался. Другая семья - 5 человек, все погибли“.
Опасение, что вновь прилетит - есть
Сын Натальи, 16-летний Дима, который во время обстрела был дома, вспоминает: «Я лежал на кровати, в окне увидел вспышку, потом был звук взрыва. Я вышел во двор и увидел, что магазина нет“.
По его словам, люди помогали пострадавшим, кто-то звонил и вызывал разные службы. «Кто-то плакал, кто-то просто смотрел“, - добавляет Дима. Он говорит, что обстрел села произошел впервые. По его словам, оставаться в селе не страшно, но опасение, что может еще раз прилететь - есть.
„Будем хоронить своих“
Житель села Петр Андросович вспоминает о трагедии со слезами. Во время прилета он находился неподалеку. «Ракета попала прямо в середину кафе. Я прибежал к кафе, на камнях лежали две женщины. Они погибли. Рядом был мужчина. Он говорит: «Петька, помоги! А его не узнаю, у него лицо было в пыли и крови. Потом я понял, что это Игорь“, - вспоминает Петр.
„Я смотрю, выносят людей, семьи погибли, и эти погибли. Много семей погибло. Не хватает слов рассказать, что тут было. Сначала выносили людей из-под завалов, а потом начали куски тел складывать. Потом приехали СБУ-шники, все оцепили. Я хотел было брата опознать. Ездил сегодня на кладбище, там все очищают, подготавливают могилы. Будем хоронить своих. Брат мастером был на работе, командовал всем“, - рассказывает Петр Андросович.
„Я же тоже хотел идти на поминки, но надо было идти доить корову“, - заключает Петр.
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