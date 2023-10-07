07.10.2023, 19:15
ФОТО | “Левадия“ обыграла “Калев“ и продолжает борьбу за чемпионство
В субботу, 7 октября, таллиннская „Левадия“ в матче 31-го тура чемпионата Эстонии по футболу обыграла “Калев“ со счетом 2:1 и возглавила турнирную таблицу.
После безголевого первого тайма хозяева поля вышли вперед на 62-й минуте благодаря голу Тристан Тоомас Теэвяли.
Однако радость была недолгой, сначала Жоао Педро с пенальти на 75-й минуте сравнял счет, а через четыре минуты Фелипе Фелисио обеспечив победу “Левадии“ со счетом 2:1.
У лидирующей “Левадии“ 69 очков, но “Флора“, сыгравшая на игру меньше, отстает на три очка. „Калев“ занимает шестое место с 40 очками.
Помимо “Левадии“, три очка набрал и нарвский „Транс“, обыгравшая дома тартускую “Таммеку“ со счетом 2:0. В заключительном матче дня “Флора“ принимает “Курессааре“.
Таблица: