Сегодня проходит первая встреча Народного собрания Зеленой столицы

Народное собрание, состоящее из 55 жителей Таллинна, которых выбрал компьютерный алгоритм, собралось сегодня в первый раз в Fotografiska. В ходе первой сессии будет представлена актуальная информация, которая позволит участникам Народного собрания всесторонне ознакомиться с темой и в дальнейшем составить свои предложения для городских властей.



“Таллинн в этом году носит титул Зелёной столицы Европы и когда как не сейчас стоит поговорить с горожанами о том, каким они видят зелёное будущее нашего города. Я благодарю всех 55 участников за то, что они нашли время стать частью Народного собрания и желаю им содержательных дискуссий. С интересом жду, к каким предложениям они придут“, - сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт.



Члены Народного собрания будут обсуждать вместе с экспертами такие темы как климатические изменения и необходимость приспособления к ним, роль природы в городе, влияние изменений климата на здоровье и благосостояние человека и выборы человека в процессе развития городского пространства.



Состоятся встречи Народного собрания с представителями заинтересованных сторон - городскими планировщиками и представителями организаций, которые тем или иным образом пользуются городским пространством.



Программа Народного собрания следует практике, сформировавшейся на международном уровне. В Народное собрание вошли 55 членов в возрасте от 16-ти лет, которые составили представительную выборку жителей Таллинна, сформированную по социально-экономическим и географическим показателям.



Новая сессия Народного собрания соберётся на следующих выходных (14-го и 15-го октября), на ней состоятся основные дискуссии и составление предложений для городских властей. 4 ноября пройдёт голосование по предложениям Народного собрания, каждое из которых, набрав минимум 80% голосов, будет принято и передано городу.



Народное собрание – это платформа для вовлечения горожан, на которой решения касающиеся города будет принимать мини-модель общественности. Консультантом города в ходе проведения Народного собрания Зелёной столицы выступает Центр демократии DD, который развивает и тестирует мероприятие такого формата в целях устойчивого развития.



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