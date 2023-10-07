Зеленая столица Европы 2025 года – Вильнюс. Какой совет Таллинн дает Вильнюсу?

Другими финалистами были Гимарайнш (Португалия) и Грац (Австрия). Грац, второй по величине город Австрии (300 000 жителей), отличился комплексным климатическим планом, направленным на сокращение выбросов парниковых газов и смягчение местных последствий изменений климата. В 2013 году городской совет взял на себя обязательство превратить Грац в умный город: включая достижение энергоэффективности, сокращение выбросов и экономию ресурсов. Гимарайнш (156 900 жителей) уже несколько лет работает над многими экологическими целями, такими как планы устойчивой городской мобильности, увеличение и управление зелеными насаждениями, а также программы образования и повышения осведомленности. Город поставил своей целью стать климатически нейтральным к 2030 году.

Новым победителем – Зеленой столицей Европы 2025 года стал Вильнюс. Наиболее знакомый нам среди финалистов Вильнюс (592 400 жителей), столица, как и Таллинн, с 2016 года инвестировал в строительство новой велосипедной инфраструктуры длиной почти 100 км. В рамках Вильнюсского плана устойчивого развития был принят ряд других зеленых мер. Как и в Таллинне, в Вильнюсе тоже много зелени – насаждения занимают 61 % территории города.

Титул присуждает Европейская комиссия, и победителя объявляет комиссар Еврокомиссии по окружающей среде. Соискание титула происходит в два этапа: сначала поданная городами письменная заявка оценивается экспертами в данной сфере, и на этой основе выбираются финалисты. Финалисты представляют свою деятельность и планы международному жюри, которое из числа финалистов выбирает победителя.

Вильнюс, Зеленая столица Европы 2025 года, получил свой титул 5 октября на торжественной церемонии в Котле культуры. Кроме того, были вручены также награды «Европейский город зеленого листа 2025 года“. Эти титулы признают достижения городов Европы в сфере экологии и Зеленого поворота. Когда титутл претендовал Таллинн, деятельность города рассматривалась по 12 категориям. Теперь правила изменились и рассмотриваются семь категорий:

Как в прошлом году Таллинн унаследовал титул Зеленой столицы Европы от французского города Гренобля, а в следующем году Зеленой столицей Европы станет Валенсия в Испании, так и теперь в Таллинне избрана Зеленая столица Европы 2025 года. Какова цель этого титула?

В сентябре прошла успешная кампания в защиту Балтийского моря, которую мы организовали совместно с командой Let's do it World, городом Хельсинки и Фондом Джона Нурминена. В нем приняли участие более 43 городов и 90 000 участников из девяти стран Балтийского моря. В рамках кампании была открыта успешная выставка «Уходим в ноль!“, которую до сих пор можно посмотреть в культурном центре «Сальме“.

В Таллинне была (и продолжается) очень насыщенная программа Зеленой столицы: в ее рамках мы организовали более сотни различных мероприятий, выставок, курсов, кампаний и т. д. Конечно, отдельно хочу выделить наш флагманский проект «Зеленый след“, который наравне с новыми велодорожками – наиболее заметен в городском пространстве. Самым известным объектом «Зеленого следа“, безусловно, стал летний парк на Ратушной площади, который был очень хорошо принят народом – я ни разу не видела, чтобы там не сидел кто-нибудь из гулявших по Ратушной площади. Это хороший пример тактического урбанизма, когда неиспользуемая открытая территория была освоена простыми средствами и месту было придано новое дыхание. Парк будет открыт до 25 октября.

Я очень рада, что мы как Зеленая столица внесли свой вклад в развитие культуры Эстонии.

На торжественной церемонии состоялась премьера фильма Йоозепа Матьюса и Катри Раннасту о природе «Зеленый Таллинн“, оригинальную музыку к которому, «Времена года“, написал композитор Тауно Айнтс, а представил вместе с фильмом в зале Котла культуры Таллиннский камерный оркестр под управлением Тыну Кальюсте.

Каждый обладатель титула Зеленой столицы может самостоятельно оформить художественную часть церемонии награждения. Поскольку Таллинн также является Городом музыки ЮНЕСКО, нам было очень приятно представить как уникальную культуру Эстонии, так и разнообразную природу Таллинна.

Финалистами состязания за титул «Европейского города зеленого листа“ стали Тревизо (Италия) и Виладеканс (Испания), оба города завоевали титул на 2025 год! Титул «Зеленого листа“ по сути то же самое – знак признания экологической деятельности города. Но «Зеленый лист“ предназначен для городов с населением менее 100 000 человек. Однако победителем на этот раз был избран Вильнюс. Поздравляем наших дорогих коллег и желаем удачи!

Проблемы окружающей среды подогревают страсти, потому что люди часто не понимают их причин. На мой взгляд, год Зеленой столицы определенно помог повысить осведомленность людей об экологических проблемах и стимулировать дискуссии о том, как лучше адаптироваться к меняющемуся климату. А также – как найти баланс между сохранением зеленых зон и поддержкой природного разнообразия, чтобы обеспечить здоровую и устойчивую среду обитания для людей и сохранить биологическое разнообразие города.

Похоже, темы окружающей среды становятся для людей все более важными. Касаются ли они повседневных привычек горожан в части мусора, мобильности и т. д. или же среды их обитания, шума, зелени, автомобильного движения на родной улице. Или возьмем вопрос, возникший этим летом, когда в городе из-за засухи прекратили косить траву: нужно ли срезать зелень, которая помогает нам адаптироваться к последствиям жаркой погоды и осадков, чтобы иметь «красивую“ и «корректно покошенную лужайку“? Или мы могли бы подумать о том, что зеленые насаждения и зеленые зоны в городах являются средой обитания для различных видов растений и животных. Если косить реже, то растения, насекомые и животные смогут сохранить свою естественную среду обитания, а природное разнообразие города увеличится.

Какова была реакция жителей Таллинна на получение титула Зеленой столицы и на связанные с этим мероприятия?

Оно связно с MUBA (Таллиннской школой музыки и балета) в центре города, открывшейся в прошлом году. Я работаю там учителем, и окна моего класса выходят в сад в центре здания. Там растут рябины, различные кустарники еще молодые, но покрывают всю территорию зеленью. Это идеальный вид, который заставляет забывать, что находишься рядом с оживленной дорогой. Искусство в целом обладает способностью привлекать наше внимание, и с его помощью можно, безусловно, привлечь внимание и к различным социальным и глобальным темам.

Произведение родилось в сотворчестве с изобразительным языком, который создали Йоозеп и Катри. Музыка написана для фортепиано, валторны, ударных и оркестра струнных щипковых инструментов, она имеет отдельное название «Времена года“, поскольку именно такая концепция была заложена в структуру фильма. Музыка рождалась, исходя из времен года, их различий и влияния на наше восприятие.

Мы также рады, что в этом году на Путукавяйле началось строительство долгожданного огорода Пельгу – вскоре у жителей города появится первый арендный огород. На самом деле есть и другие важные темы и события: инициативы по сохранению природного разнообразия, инициирование программы Test in Tallinn, руководство по экологически чистым мероприятиям и введение требования посуды повторного использования на крупных мероприятиях в Таллинне, примером чего стал Молодежный праздник песни и танца и предотвращенные им несколько тонн мусора, а также Неделя зеленых технологий, стартующая в середине ноября, и Ярмарка зеленых технологий Nexpo.

Уже на этих выходных стартует первое Народное собрание Зеленой столицы Таллинна, в котором примут участие 60 человек с разным опытом, разных возрастов и национальностей. Своими совместными обсуждениями и предложениями они помогут планированию деятельности города по лучшему объединению зеленых зон Таллинна в единое целое.

О чем узнали власти города в связи с годом Зеленой столицы Европы? Обнаружились ли какие-то очень явные болевые точки?

Титул Зеленой столицы Европы, конечно, не был для города просто наградой – это обязательство, обещание и вызов. Он призывает нас к инновациям, развитию, и мы являемся примером для других городов Европы и мира. Это напоминает нам о нашей ответственности за защиту и сохранение окружающей среды не только для себя, но и для будущих поколений.

Разумеется, были и болевые точки, но инициировать изменения и управлять ими не всегда просто и удобно. Конечно, пришлось усвоить, что каких-либо крупных изменений добиться невозможно, действуя в одиночку. Необходимы всеохватные действия с участием всех сторон, а также очень хорошая коммуникация как внутри городской организации, так и в сотрудничестве с гражданами, государством и другими заинтересованными группами, независимо от того, говорим ли мы о развитии сети велосипедных дорожек, экономике замкнутого цикла или озеленении города.

Иногда все это занимает (слишком) много времени, но без этого не обойтись. Эту систему мы также пытаемся развивать и в работе Центра компетенций устойчивого управления городом, запущенного в рамках Зеленой столицы. Один из основополагающих принципов Зеленой столицы – принцип «творим вместе“: участие и общение с жителями города важны, поскольку они создают основу для развития города.

Я также считаю очень важным, что в титульный год мы много вложили в инклюзивность и развитие диалога. В качестве примера можно привести уже упомянутое Народное собрание, а также масштабную реконструкцию улицы Лийвалайа и создание Таллиннского инклюзивного центра Avalinn.

Какой совет Таллиннская городская управа дает Вильнюсу, следующей Зеленой столице?

Основа всего – сотрудничество! Проблемы окружающей среды сложны и они трудны для понимания людей. Чтобы построить устойчивый и сохраняющий гибкость город, необходимо объяснить горожанам, почему эти шаги важны и необходимы.