ФОТО и ВИДЕО | Эстония под властью непогоды. Синоптик: ветер сегодня не утихнет

В ночь с пятницы на субботу в Эстонии начался шторм и пошел сильный дождь.

В субботу утром ветер усилился: на материке - до 23 метров в секунду, на побережье - до 30 метров в секунду, не исключено даже, что порывы ветра могут достигнуть 32 метров в секунду.

Как сообщила метеослужба, уровень морской воды поднимется на 110-130 см выше среднего и превысит критическую отметку в районе Пирита, где предел составляет 100 см.

Из-за сложных погодных условий часть рейсов между Таллинном и Хельсинки отменили паромные компании Viking Line и Eckerö Line. Кроме того, сегодня с 14:30 компания TS Laevad прекратило осуществлять рейсы между материком и Хийумаа. В компании обещают дать новую информацию о паромном сообщении примерно в 19:00.

Сообщение с Сааремаа пока не прерывалось.

По данным Elektrilevi, шторм уже повалил множество деревьев и веток, что стало причиной многочисленных аварий по всей Эстонии. На данный момент без электричества остаются около 8100 домохозяйств, и это число будет увеличиваться.

„Мы работаем усиленными силами в две смены. Поскольку по прогнозам шторм еще набирает силу, мы видим, что поломок будет больше. К сожалению, при таких сильном ветре и грозе поломки сложно устранить, поскольку это опасно для жизни, а безопасность - это самое главное. Мы также призываем людей следовать всем предупреждениям и оставаться в безопасности в опасную погоду“, - сказал председатель правления Elektrilevi Михкель Хярм.

Elektrilevi просит всех жителей оставаться дома и держаться подальше от оборванных линий электропередач, поскольку они опасны для жизни.