Elektrilevi: без электричества остаются более 40 000 домохозяйств

Сегодня Агентство по окружающей среде сегодня вынесло штормовое предупреждение для всей Эстонии: ожидаются шквалистый ветер до 32 метров в секунду, гроза и сильные ливни.

По словам Elektrilevi, к наступлению непогоды они подготовились уже в пятницу, поэтому устраняют неисправности уже с самого утра субботы. Однако, поскольку штормовой ветер все еще усиливается, ожидаются новые отключения электроэнергии.

На данный момент без электричества остаются более 40 000 домохозяйств, и это число, вероятно, будет увеличиваться, прогнозирует Elektrilevi.

"Для нас приоритетом является скорейшее устранение неисправностей, и мы работаем усиленными силами в две смены. Поскольку, согласно прогнозам, шторм все еще набирает силу, мы видим, что грядут новые отключения. К сожалению, при таком сильном ветре и грозе устранение неполадок осложняется, поскольку это опасно для жизни, а безопасность имеет первостепенное значение. Призываем людей следовать всем предупреждениям и в непогоду оставаться дома в безопасности“, — сказал Михкель Хярм, председатель правления Elektrilevi.